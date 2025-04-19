狂刷考古題 地方特考3個月上榜

嚴允宣是海洋大學運輸科學系畢業，大四時覺得對公職有興趣，又能穩定發展，下學期便報名補習班考公職。畢業後先考高普考，再考地方特考，因只有三個月的時間準備，她狂刷考古題、從中學會抓重點，沒想到一次就考上地方特考交通技術科。

只有三個月的時間備考，嚴允宣戲稱自己「偷吃步」狂刷考古題，三個月內刷完六年的考古題。她表示，許多經典題型會換不同的論述出現，但其實需要的知識大同小異，狂「刷」的過程可以訓練考生掌握重點。

因為時間有限，嚴允宣三個月來，每天抓一個重點，讀遍跟重點相關的議題與考古題，直到摸熟重點為止。她建議考生，每個章節的重要法規、立論，必須反覆練習「把它刻在腦中」，才能應對各種題型。

她也會上網看考生的經驗分享，每天看新聞、閱讀各類相關時事，從時事中找到相關法規與議題。

談到寫申論題，她認為，拿高分的要訣是文章架構清楚，先決條件是「心裡思緒要清楚」，備考時就要鍛鍊思考能力，應變能力也很重要。建議考生考卷千萬不能空白，即使看到完全不懂的題目，也要想辦法寫出相似的概念，爭取拿分機會。

她表示，剛畢業時發現同學都找到工作，自己卻還在備考。加上她是一個人孤獨備考、並未參加讀書會，備考初期感到迷惘與搖擺不定，猶豫是否也該去找工作？這時她停下腳步，釐清自己要的是什麼，最後決定拿起書本，即使這條路跟身邊大部分同儕都不相同。

「考試的過程雖然會孤獨和迷惘，但要相信自己的選擇，努力一定會帶來改變。」她告訴考生，心態決定結果，「不要灰心就會有好結果」。