公職路上一度迷惘 她狂刷考古題「偷吃步」3個月就考上
嚴允宣是海洋大學運輸科學系畢業，大四時認為自己對公職有興趣、又能穩定發展，下學期便開始報名補習班考公職。畢業後她先考高普考，再考地方特考。因為只有三個月的時間準備地方特考，她狂刷考古題、從中學會抓重點，沒想到一次就考上地方特考交通技術科。
只有三個月的時間備考，嚴允宣戲稱自己「偷吃步」狂刷考古題，三個月內刷完六年的考古題。她表示，刷考古題讓她學會抓重點、以及知道各類經典題型的邏輯與模式。許多經典題型會換不同的論述出現，但其實需要的知識大同小異，狂「刷」的考古題過程可以訓練考生掌握重點，即使看到陌生的題目，也能抓到內在的共通邏輯。
因為時間有限，嚴允宣念教科書時沒時間一行行看 ，她釐清每個章節的架構、抓住每個章節的重點。這三個月她每天抓一個重點，讀遍跟重點相關的議題與考古題，直到摸熟重點為止。她建議考生，每個章節的重要法規、立論，必須反覆練習「把它刻在腦中」，才能應對各種題型。
此外，她也會上網看考生的經驗分享。即使是時間有限的衝刺期，嚴允宣也不會讓自己關在象牙塔，每天看新聞、閱讀各類相關時事，從時事中找到相關法規與議題，這些都可能在考題中出現。
談到寫申論題，她認為，拿高分的要訣是文章架構清楚，先決條件是「心裡思緒要清楚」，備考時就要鍛鍊自己的思考能力。此外應變能力也很重要，但只要概念清楚，遇到陌生題目也能掌握答題方向。她建議考生考卷千萬不能空白，即使看到完全不懂的題目，也要想辦法寫出相似的概念，爭取拿分的機會。
憑大學唸的科系，嚴允宣不難在海運業找到工作。她表示，剛畢業時發現同學都找到了工作，自己卻還在備考。加上她是一個人孤獨備考、並未參加讀書會，備考初期感到迷惘與搖擺不定，猶豫是否也該去找工作?這時她停下腳步，釐清自己要的是甚麼，最後決定拿起書本，即使這條路跟身邊大部分同儕都不相同。「考試的過程雖然會孤獨和迷惘，但要相信自己的選擇，努力一定會帶來改變。」她告訴考生，心態決定結果，「不要灰心就會有好結果」。
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