公職路上一度迷惘 她狂刷考古題「偷吃步」3個月就考上

嚴允宣是海洋大學運輸科學系畢業，大四時認為自己對公職有興趣、又能穩定發展，下學期便開始報名補習班考公職。畢業後她先考高普考，再考地方特考。因為只有三個月的時間準備地方特考，她狂刷考古題、從中學會抓重點，沒想到一次就考上地方特考交通技術科。

只有三個月的時間備考，嚴允宣戲稱自己「偷吃步」狂刷考古題，三個月內刷完六年的考古題。她表示，刷考古題讓她學會抓重點、以及知道各類經典題型的邏輯與模式。許多經典題型會換不同的論述出現，但其實需要的知識大同小異，狂「刷」的考古題過程可以訓練考生掌握重點，即使看到陌生的題目，也能抓到內在的共通邏輯。

因為時間有限，嚴允宣念教科書時沒時間一行行看 ，她釐清每個章節的架構、抓住每個章節的重點。這三個月她每天抓一個重點，讀遍跟重點相關的議題與考古題，直到摸熟重點為止。她建議考生，每個章節的重要法規、立論，必須反覆練習「把它刻在腦中」，才能應對各種題型。

此外，她也會上網看考生的經驗分享。即使是時間有限的衝刺期，嚴允宣也不會讓自己關在象牙塔，每天看新聞、閱讀各類相關時事，從時事中找到相關法規與議題，這些都可能在考題中出現。

談到寫申論題，她認為，拿高分的要訣是文章架構清楚，先決條件是「心裡思緒要清楚」，備考時就要鍛鍊自己的思考能力。此外應變能力也很重要，但只要概念清楚，遇到陌生題目也能掌握答題方向。她建議考生考卷千萬不能空白，即使看到完全不懂的題目，也要想辦法寫出相似的概念，爭取拿分的機會。