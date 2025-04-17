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114年專技高考會計師與植物診療師考試 8月15日起舉行

中央社／ 台北17日電

考試院會今天通過，民國114年專門職業及技術人員高等考試會計師、不動產估價師、專利師、植物診療師等4類科考試，訂於8月15日至17日分別在台北、台中及高雄等3考區同時舉行，其中植物診療師考試是首次辦理。

考試院透過新聞稿表示，為提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥使用管理，考試院配合113年8月7日公布施行的植物診療師法，自今年開辦植物診療師考試，以利植物診療師制度運行，提供農民或農企業專業的植物健康診療服務。

考試院表示，有關這4類科考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依各考試規則等規定辦理；相關資訊將自5月9日起載明於應考須知，並預訂於5月13日至22日透過國家考試網站報名資訊系統受理報名。

會計師 考試院

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