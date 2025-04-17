114年司法人員特考等4項考試 8月9日起舉行

考試院會今天通過，民國114年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員考試及未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試等4項考試第一試，將在8月9日至11日舉行。

考試院也說，為維護民眾應考試權及廣納人才，自今年起，海巡人員特考刪除身高限制。

考試院透過新聞稿表示，這4項考試除未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試僅設台北考區外，其餘都分設台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等6考區。另部分類科設有第二試、第三試者，二、三試都僅設台北考區。

針對4項考試各等別、類科組別及暫定需用名額，考試院說，司法人員特考部分，三等考試設公證人等17類科151名、四等考試設法院書記官等6類科885名、五等考試設錄事等2類科計96名，合計1132名。

考試院表示，調查人員特考方面，三等考試設調查工作組等16組別96名；海巡人員特考部分，三等考試設海巡行政等3科別33名、四等考試設海洋巡護科航海組等2科別20名、五等考試設海洋巡護科1科別20名，合計73名。

考試院說，未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試方面，設高等法院以下各法院法官1院級，考試及格者，僅取得參加由考試院委託司法院依法官法第7條辦理的法官遴選資格。

考試院指出，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、體格檢查及標準，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將自4月25日起載明於應考須知，並預訂於4月29日至5月8日透過國家考試網路報名資訊系統受理報名。