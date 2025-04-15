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新竹分署徵森林護管員 術科負重20公斤走1.5公里

中央社／ 苗栗縣15日電

林保署新竹分署招考6名森林護管員，即日起至5月14日受理報名，起薪3萬2296元，最高可達4.8萬元，除口試、筆試外，還須符合術科測驗負重20公斤限時走完1.5公里。

農業部林業及自然保育署新竹分署今天表示，森林護管員主要工作內容涵蓋森林資源調查、林地巡護管理、植樹造林、撫育、林道及步道巡查與設施維護、棲地及野生動植物保育，以及工程測繪和監工等。114年森林護管員甄試預計招考6名（含原住民保障名額1名），甄試資格為高中以上學歷、不限科系。

新竹分署指出，初任森林護管員每月薪酬新台幣3萬2296元起，依相關考核規定逐級晉升最高可至4萬8444元；若服務於高山或偏遠地區，相對提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費；享有年終工作獎金，依規給予勞健保、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等福利。

森林護管員甄試除筆試、口試，還有術科測驗。新竹分署表示，今年術科測驗的負重跑走，距離為1500公尺，採自行負重20公斤的負重背包，男生應於12分鐘內、女生於13分30秒內走完或跑完。

新竹分署表示，期望選拔更多具備專業能力的森林護管人才，共同守護台灣珍貴的森林資源，歡迎有志於守護山林的民眾，即日起至5月14日以通訊方式報名，甄試簡章暨報名表可於林保署新竹分署官網下載，考試時間為6月14日及6月15日。

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