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公務員請生理假遭疑濫用…主管突要求「居家訪視」 網傻眼：超惡質

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女性公務員表示，她向主管表示要請生理假時，遭其質疑，對方更提出要至她家訪視、確認情況。情境示意圖。圖／AI生成
一位女性公務員表示，她向主管表示要請生理假時，遭其質疑，對方更提出要至她家訪視、確認情況。情境示意圖。圖／AI生成

女性因為經期身體不適，向任職公司請生理假休息是基本的權益。不過近日一位公務員發文控訴，她向主管通知要請生理假後，對方卻質疑和她上次請生理假的時間段對不上，要求提供證明，並表示要跟人事到其家中訪視。原PO氣憤表示莫名其妙，認為自己並沒有濫請，法規上也寫明不用證明，對此，許多網友認為原PO主管相當惡質，但也有人對主管的顧慮表示理解。

原PO在Dcard發文表示，前幾日上午8點，她向單位的主管傳訊息表示須請生理假一天，對方卻質疑與她上次請生理假的時間段不同，原PO回覆自己經期較亂，並沒有濫請，也確實有身體不適。主管隨後又要求她提出證明，並表示「未提出合理說明，得不予准假，且相關情形納入平時考核」，更表示當天稍晚會與人事一同到原PO家訪視、了解情況。

原PO認為主管提出居家訪視實在莫名其妙，因為不清楚公務員可申訴的管道，於是致電勞工局詢問，對方也表示可以申訴，但最後她礙於不想撕破臉所以作罷。她困惑，為何請生理假還需被評分，甚至以此來威脅考核分數，自己明明沒有濫請，一個月請一次生理假是應有的權益，且法規寫明生理假無須提供證明，主管卻一直要她提出具體說明。

原PO表示，之前生理期不適時，她最多只有連請兩天，第二天以病假方式請假，並附上看診診斷書，這種情況也只發生過一次而已。

對此，許多人認為原PO的主管要求不合理，「是要什麼證明？要把帶血的衛生棉丟他臉上這樣嗎？」、「超惡質的長官，這根本已經濫用職權了吧」、「職場霸凌，請申訴，這種主管不用跟他客氣」、「依公務人員請假規則第3條第4項，機關不得拒絕你請生理假」。

也有網友表示可理解主管的顧慮，「生理假很難證明，很多人都會藉機濫用」、「在較忙碌的部門，聽到生理假也是能省事就省事，被刁有其他狀況吧」、「感覺是平常出缺勤就已經有些狀況，所以被列入觀察名單」。

主管 公務員 生理期 職場霸凌

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