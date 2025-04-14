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台灣台語認證第2次考試報名開跑 19歲以下免費

中央社／ 台北14日電

教育部台灣台語語言能力認證第2次考試訂於8月2日辦理A卷測驗，8月3日辦理B卷，4月14日上午9時至5月9日下午5時受理報名，19歲以下免費。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部台灣台語語言能力認證每年辦理2次考試，今年第1次考試（包含A、B、C卷）已於3月辦理完畢，預計4月28日公布成績。

台灣台語語言能力認證第2次考試訂於8月2日辦理A卷（電腦化測驗），8月3日辦理B卷（電腦化測驗、紙本），4月14日上午9時至5月9日下午5時受理報名，報名不限國籍和年齡，每人限報考一種卷別，報名費新台幣250元，19歲以下免費，考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品1份。

教育部提到，自99年起開辦認證考試至今，累計22萬1996人報名，以今年3月考試為例，仍以學生族群報名最多，比率超過一半；為讓考生熟悉電腦測驗方式，教育部也於考試官網建置「電腦化測驗線上模擬平台」（https://ttg.moe.edu.tw/tmt_demo），供考生練習。

台灣台語 教育部 語言

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