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川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

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科技業轉職國營 考場冥想4年上榜

聯合報／ 記者陳宛茜
劉彥辰考了四次經濟部國營事業聯招，終於錄取。圖／劉彥辰提供
劉彥辰考了四次經濟部國營事業聯招，終於錄取。圖／劉彥辰提供

劉彥辰大學念理工系，畢業後一度面試大家眼中的夢幻職業—科技業工程師，也順利錄取，但他發現自己更嚮往朝九晚五的穩定生活，決定轉換跑道報考經濟部國營事業。他選企管組，想從事人事行政工作，等於打掉重練，當了整整兩年的全職考生。

他形容考試是「一場不停的馬拉松」，而跑到終點的秘訣就是「相信自己一定能考上」。

劉彥辰總計考了四次國營事業聯招，前三次都是「差一點」，與金榜題名擦身而過。第一次差一點多分、第二次差兩點多分、第三次差零點六分。連續三次「差一點」，讓他開始憂心自己考運是否太差。

但劉彥辰個性不服輸，想找出「差一點」的關鍵，是申論題不夠長篇大論？答題內容太照本宣科？缺乏個人觀點？他也會上網去看高分考生的心得文，從中找到自己備考的盲點。

談到讀書秘訣，劉彥辰說，每次上課完畢，都會利用空閒時間回想自己今天學了什麼、試著重新默背一次，確認是否已經吸收，也會運用洗澡、運動或搭車的零碎片段時間，回想當天學習的內容。

很多考生上考場，會緊張到失去平常水準。劉彥辰說，他會多參加類似考試、熟悉考場氣氛，也會利用考試清場的時間閉眼深呼吸和冥想，讓自己頭腦回到清明狀態，平常心應考。

當全職考生時，劉彥辰坦承壓力山大，也擔心與社會脫節，「我每天都在思考同一個問題，是不是要繼續考下去」。支撐下去的信念是「相信自己一定考上。」他建議考生害怕迷茫時多找身邊親友聊天、排解煩悶。

考運 職業

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