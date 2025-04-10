114年司法官及律師考試第一試 8月2日舉行

考試院今天表示，民國114年司法官與律師考試第一試筆試訂於8月2日舉行，第二試筆試訂於10月18日至19日舉行；114年司法官考試暫定需用名額80名。

考試院透過新聞稿表示，考試院會今天通過民國114年公務人員特種考試司法官考試與114年專門職業及技術人員高等考試律師考試計畫。

考試院說明，司法官與律師考試第一試筆試訂於今年8月2日週六在台北、台中、高雄3考區同時舉行；第二試筆試訂於今年10月18日週六至19日週日在台北及高雄2考區同時舉行；司法官考試第三試口試，訂於115年1月10日週六集中於台北考區舉行。

考試院指出，司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，都採同一試題。

考試院提醒，有關這2項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與司法官考試體格檢查等，將自4月25日起載明於應考須知；其中第一試預訂於4月29日至5月8日透過網路受理報名，欲報考者可登入國家考試網站報名資訊系統報名。