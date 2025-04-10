快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

114年司法官及律師考試第一試 8月2日舉行

中央社／ 台北10日電
考試院今天表示，民國114年司法官與律師考試第一試筆試訂於8月2日舉行，第二試筆試訂於10月18日至19日舉行；114年司法官考試暫定需用名額80名。圖為考試院大門。本報資料照片
考試院今天表示，民國114年司法官與律師考試第一試筆試訂於8月2日舉行，第二試筆試訂於10月18日至19日舉行；114年司法官考試暫定需用名額80名。圖為考試院大門。本報資料照片

考試院今天表示，民國114年司法官律師考試第一試筆試訂於8月2日舉行，第二試筆試訂於10月18日至19日舉行；114年司法官考試暫定需用名額80名。

考試院透過新聞稿表示，考試院會今天通過民國114年公務人員特種考試司法官考試與114年專門職業及技術人員高等考試律師考試計畫。

考試院說明，司法官與律師考試第一試筆試訂於今年8月2日週六在台北、台中、高雄3考區同時舉行；第二試筆試訂於今年10月18日週六至19日週日在台北及高雄2考區同時舉行；司法官考試第三試口試，訂於115年1月10日週六集中於台北考區舉行。

考試院指出，司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，都採同一試題。

考試院提醒，有關這2項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與司法官考試體格檢查等，將自4月25日起載明於應考須知；其中第一試預訂於4月29日至5月8日透過網路受理報名，欲報考者可登入國家考試網站報名資訊系統報名。

司法官 律師 考試院

延伸閱讀

考試院前院長遭討351萬溢領退休金 行政訴訟敗訴確定理由曝光

不幹了！高雄少家法官黃英彥轉任律師 今年還有2檢審要走人

植物診療師高考筆試考6科 114年8月首次舉辦

政務官衝罷免藍委要求立法規範 考院：目前沒計畫

相關新聞

114年司法官及律師考試第一試 8月2日舉行

考試院今天表示，民國114年司法官與律師考試第一試筆試訂於8月2日舉行，第二試筆試訂於10月18日至19日舉行；114年...

嘉市一分局年輕幹警登金榜 劉圳哲、李明翰考取警大警佐班

嘉義市第一分局小隊長劉圳哲與偵查佐李明翰破獲多起詐騙、販毒、槍砲案，於繁重勤務中仍努力進修，雙雙考取中央警察大學警佐班第...

台中麵包師傅考5年圓從警夢 他拚1年考取警大警佐3類祕訣曝

台中市警局烏日分局偵查隊偵查佐黃維隆原為麵包師傅，因懷抱從警夢，考五年如願考上，今年他力拚警大警佐三類考試，一舉中第。他...

女力崛起！航海人員錄取率25% 女性33人歷年最多

2025年第1次航海人員測驗榜示公布，總計錄取195人，合格率為24.97%，值得關注的是，女生合格人數為33人，為歷年...

考公職浪費時間？飯店服務生讀書、考試二選一 網籲審慎評估：要有決心

考公職跟重返校園該如何抉擇呢？一名女網友發文，表示自己在飯店擔任外場服務生，合約結束後考慮去考公職或讀書，但又擔心考上不好的學校，既浪費時間又浪費金錢，對此詢問網友們的意見。

海巡考試刪身高限制 今年上路

繼先前刪除警察考試身高限制後，考試院會昨通過「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則」修正草案，刪除海巡人員考試規定男性須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。