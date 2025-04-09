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嘉市一分局年輕幹警登金榜 劉圳哲、李明翰考取警大警佐班

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市一分局小隊長劉圳哲（右三）、偵查佐李明翰（左三）考取警大警佐班，分局長吳正文（右二）、偵查隊長洪茂發（左二）、二組組長蕭元信（左一）、分隊長何進龍（右一）等一同道賀。記者李宗祐／翻攝
嘉義市一分局小隊長劉圳哲（右三）、偵查佐李明翰（左三）考取警大警佐班，分局長吳正文（右二）、偵查隊長洪茂發（左二）、二組組長蕭元信（左一）、分隊長何進龍（右一）等一同道賀。記者李宗祐／翻攝

嘉義市第一分局小隊長劉圳哲與偵查佐李明翰破獲多起詐騙、販毒、槍砲案，於繁重勤務中仍努力進修，雙雙考取中央警察大學警佐班第45期第3類組，為嘉義警界再添光彩；分局長吳正文期盼兩人未來在學術與實務上都能有所精進，持續為社會治安貢獻心力。

34歲小隊長劉圳哲與30歲偵查佐李明翰，分別從警10年、8年，兩人在一分局偵查隊任職期間破獲多起詐騙集團、販毒集團、槍砲案。

分局表示，劉員與李員平時在刑事偵查工作中表現傑出，面對各類刑案總是挺身而出、全力以赴，深受同仁與民眾肯定。這次能脫穎而出、錄取警佐班，除了展現其學養實力，更證明兩人不畏艱難、勇於自我挑戰的精神，實為年輕警察的典範。

分局長吳正文表示，此一佳績不僅是劉圳哲與李明翰個人的榮耀，更是分局全體同仁的驕傲，期盼兩人未來在學術與實務上都能有所精進，持續為社會治安貢獻心力。嘉義市警友會第一辦事處主任徐一平致賀，並勉勵年輕警察同仁持續進修，提升警政專業素養，為警界注入更多專業與活力，共同打造更安全、安心的生活環境。

嘉義市一分局小隊長劉圳哲、偵查佐李明翰雙雙考取警大警佐班，分局貼紅榜祝賀。記者李宗祐／翻攝
嘉義市一分局小隊長劉圳哲、偵查佐李明翰雙雙考取警大警佐班，分局貼紅榜祝賀。記者李宗祐／翻攝

嘉義 警察

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