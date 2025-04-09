嘉市一分局年輕幹警登金榜 劉圳哲、李明翰考取警大警佐班

嘉義市第一分局小隊長劉圳哲與偵查佐李明翰破獲多起詐騙、販毒、槍砲案，於繁重勤務中仍努力進修，雙雙考取中央警察大學警佐班第45期第3類組，為嘉義警界再添光彩；分局長吳正文期盼兩人未來在學術與實務上都能有所精進，持續為社會治安貢獻心力。

34歲小隊長劉圳哲與30歲偵查佐李明翰，分別從警10年、8年，兩人在一分局偵查隊任職期間破獲多起詐騙集團、販毒集團、槍砲案。

分局表示，劉員與李員平時在刑事偵查工作中表現傑出，面對各類刑案總是挺身而出、全力以赴，深受同仁與民眾肯定。這次能脫穎而出、錄取警佐班，除了展現其學養實力，更證明兩人不畏艱難、勇於自我挑戰的精神，實為年輕警察的典範。