台中麵包師傅考5年圓從警夢 他拚1年考取警大警佐3類祕訣曝
台中市警局烏日分局偵查隊偵查佐黃維隆原為麵包師傅，因懷抱從警夢，考五年如願考上，今年他力拚警大警佐三類考試，一舉中第。他分享高分祕訣，就是把握零碎時間讀書，勤做5年來的考古題，「光『警察法規』我就讀了8遍」。
黃維隆高中今年中央警察大學警佐班第45期警佐三類考試，經受訓4個月後，可擢升偵查員。烏日警分局長劉雲鵬特別到偵查隊張貼紅榜祝賀並致贈紀念品，期許黃能藉由不同職務歷練，將豐富刑事經驗傳承下去。
黃維隆高職畢業後擔任麵包師傅，後因懷抱從警夢想，參加警察特考五年，終於在2014年如願考上警察特考，2016年1月受訓後分發至竹東警分局服務，後統調回台中。黃因對偵辦刑案有興趣，轉考偵查佐，在2018年10月分配至烏日警分局偵查隊服務，踏入刑事偵查工作。
黃維隆平日的業務量相當繁重，下班還要協助照顧3名就讀國小的女兒，但仍努力準備警大警佐班考試，備考期間黃的祖母過世，讓他難過不已，但他調整心情利用零碎及勤餘時間埋首苦讀，這次順利上榜，同事都替他感到高興。
劉雲鵬表示，今年中央警察大學警佐班警佐三類考試有347人報名，最終錄取55位，錄取率僅15.85％，競爭相當激烈。黃維隆埋首苦讀，終於能在各方高手中脫穎而出，實屬不易，鼓勵其他同仁也能勇於挑戰自我、積極進修為警政工作奉獻心力。
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