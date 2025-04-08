女力崛起！航海人員錄取率25% 女性33人歷年最多

2025年第1次航海人員測驗榜示公布，總計錄取195人，合格率為24.97%，值得關注的是，女生合格人數為33人，為歷年人數最多，但占比16.92％仍居次，未能打破2022年的紀錄。交通部航港局今天表示，合格後要上船擔任1年實習生才轉正職，薪資部分，一等船副、一等管輪薪資約6至7萬起，二等船副、二等管輪為5至6萬。

船員組科長林澄政指出，航海人員考試1年有4次，過往女性合格率約10至12％，2024年第4次降至6.21%，今年女性合格33人、占比16.92%，人數上打破2023年第1次考試的32人，但占比上仍未打破2022年第3次女生合格率占比16.96%。

林澄政說，船副就是開船的人員，管輪負責船的動力引擎等操作、維護。一等、二等以船的動力、大小區分，如一等主要負責遠洋如歐美、日韓等，二等負責像是台北至花蓮等；合格後要上船實習1年才會變正職，從實習生升上一等船副、一等管輪薪資約6至7萬起，二等船副、二等管輪為5至6萬。

大學畢業於哲學系，出國攻讀應用統計的李靈表示，因為愛上水肺潛水而喜歡海洋，疫情期間接觸到運產業，產生濃厚的興趣，便與先生一同報考台北海洋科技大學航海系學士後專班，並一鼓作氣報名航海人員測驗高分通過。

李靈說，就讀台北海洋科大期間遇到一群好同學，彼此分享筆記，再加上勤練近10年考古題，以及與先生的互相鼓勵，報名本次航海人員測驗一等船副類科，除一次通過外，更有3科達到90分的優異成績。

同樣為高分錄取、大學主修英語教學的許辰薇說，為快速掌握航海專業知識，勤做筆記、確保理解重點非常重要。在考試的半年前，投入大量時間練習考古題，加強法規類科，以及天文測天、地文航法計算等計算類科的步驟熟悉度，因此順利通過一等船副測驗，也有3科超過80分以上的好成績。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示的次日起10日內（114年4月9日起114年4月18日止），登入MTNet (網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030702/Index)「航海人員測驗管理子系統」的「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。