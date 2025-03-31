考公職浪費時間？飯店服務生讀書、考試二選一 網籲審慎評估：要有決心

考公職跟重返校園該如何抉擇呢？一名女網友發文，表示自己在飯店擔任外場服務生，合約結束後考慮去考公職或讀書，但又擔心考上不好的學校，既浪費時間又浪費金錢，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示目前在飯店擔任外場服務生，剛入職一個月，上班時間是下午兩點半到晚上十一點，還沒領到薪水，因此不知道確切金額是多少，她說在飯店上班是因為離家近，且還有合約在身。

原PO表示，等到六月合約結束後，她考慮去「考公職」或「讀書」，但如果讀書的話，又擔心考到一間不好的學校，既浪費金錢又浪費時間，只是又受不了目前太晚下班的日子，對此詢問網友的建議。

此文一出，不少網友提到考公職的缺點，建議原PO謹慎評估，「如果妳從小不是個很愛念書或很懂考試技巧的人，就別考公職了，萬一妳花了三年、五年好不容易考上，卻分配到一個屎缺怎麼辦？想離職沉沒成本太高了，想繼續做下去又是一種折磨」、「公職成本太高，而且考上又不是離家近，在外面租屋扣一扣可能跟妳現在薪水差不多，甚至更少，妳可以去應徵其他工作」。

也有人勸原PO評估自身情況，下決心就要全力以赴，「不要問別人，要問自己想要以後過什麼樣的生活，審慎評估後就全力以赴，不需要上網問、徵求想法，要改變自己的思維方式，問自己、激勵自己去完成夢想」、「有心就花時間讀書吧，與其徘徊不定，不如下定決心」。

也有網友建議，如果要選讀書，一定要念有用的科系，「如果妳真的要念書，一定要念有用的科系，選科系絕對比選學校重要，妳讀了一個很好的學校，但是出來沒工作或是薪水很少也真的是白搭」。