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海巡考試刪身高限制 今年上路

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
考試院會昨通過「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則第7條、第11條」修正草案，刪除海巡人員考試身高限制，並自114年考試開始適用。圖／聯合報系資料照片
考試院會昨通過「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則第7條、第11條」修正草案，刪除海巡人員考試身高限制，並自114年考試開始適用。圖／聯合報系資料照片

繼先前刪除警察考試身高限制後，考試院會昨通過「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則」修正草案，刪除海巡人員考試規定男性須達一五五公分、女性一五○公分的身高限制，今年八月的考試即可適用。

現行警消特考體格標準，規定男性一六五公分、女性一六○公分，憲法法庭去年判定違憲。考試院先前依用人機關建議，今年一月修正刪除警察人員相關考試規則的體格檢查身高規定，以符合憲判字第六號判決意旨。

考試院表示，用人機關鑑於人員工作職能相近，一同檢視海巡人員考試有關身高限制規定，衡酌身高非執行勤務的關鍵因素，相關工作職能需求，尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，又為吸引更多優秀人才加入海巡工作行列，因此向考選部建議刪除海巡人員考試的身高限制。

海巡 考試院

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