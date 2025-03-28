聽新聞
0:00 / 0:00
海巡考試刪身高限制 今年上路
繼先前刪除警察考試身高限制後，考試院會昨通過「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則」修正草案，刪除海巡人員考試規定男性須達一五五公分、女性一五○公分的身高限制，今年八月的考試即可適用。
現行警消特考體格標準，規定男性一六五公分、女性一六○公分，憲法法庭去年判定違憲。考試院先前依用人機關建議，今年一月修正刪除警察人員相關考試規則的體格檢查身高規定，以符合憲判字第六號判決意旨。
考試院表示，用人機關鑑於人員工作職能相近，一同檢視海巡人員考試有關身高限制規定，衡酌身高非執行勤務的關鍵因素，相關工作職能需求，尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，又為吸引更多優秀人才加入海巡工作行列，因此向考選部建議刪除海巡人員考試的身高限制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言