公職魅力不再？他驚書局「1景象」今非昔比 網點2關鍵：跟國考無關

一位網友提到，自己某天經過書局，卻發現以往熱鬧的國考書籍專區現在竟空無一人。他回憶多年前準備考試時，書局的國考書籍專區總會被考生包圍，如今冷清的景象讓他忍不住感嘆「蠻心酸的」。貼文發布後，有人怨嘆「鐵飯碗」早已失去吸引力，不過其他網友指出2大關鍵，表示書局的國家考試書籍專區逐漸失去人氣，可能是因為「閱讀習慣轉型」。

一位網友在PTT分享，自己在出遊等待客運的空檔，順道走訪了車站附近的一間書局。這間書局規模頗大，書籍種類豐富，現場也有不少人駐足翻閱。然而，原PO卻特別注意到，過去熱鬧的國家考試書籍專區，如今竟空無一人。「記得好多年前還在考試時，我也很愛逛書局的國考區」，原PO回憶，當時總能看到不少考生在國考區流連，但隨著時間的推移，這片區域卻顯得冷清，令他忍不住感嘆：「想一想也是蠻心酸的」。

貼文曝光後，有人直言公務員早已失去吸引力，感嘆「沒有終身俸，現職待遇又差，誰還去考？」、「現在進去的都領不到什麼退休金了…公職可以考，但不要做第一選擇」、「終身俸沒了，薪資又沒比民間企業好，上班內容又越來越硬，所有以前有吸引力的點都拔掉了，報名人數當然變少」。

不過也有網友指出，現代人的閱讀習慣改變，不一定會到書局購買書本，部分讀者也從紙本書籍改為閱讀電子書，書局的國家考試書籍專區變得冷清，不見得與報名國考的人數相關，「消費習慣改變，以前也是狂買書，家中疊數十本書，現在都直接買數位版省空間」、「實體書的確是如此，跟國考無關，國考報考人數就交給市場決定，客觀數據決定一切」、「網購跟二手都比較便宜，甚至還有電子書，我想不到實體書局有什麼特別強、有辦法存活下來的優勢」、「妳想多了，要買國考的書網購、直接去補習班買或國考版撿二手，沒人會去書局挑了」、「書局都倒多少了？別說國考區拉，其他書本也不會有啥人逛，逛了也只是在那白看書，買的人有幾個」。