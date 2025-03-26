做一輩子會後悔嗎？他如願考上公職卻果斷離開 列4建議給在職者

每個人對事業的追求都不相同，偏好安穩環境的人嚮往公職體系，渴望成就感的人則會往民營企業發展。一位曾在公家單位任職，最後回到私人企業的網友發文分享心路歷程，並給予仍在公職的人職涯建議，他認為，「每個工作都有利有弊，沒有正確的選擇，只有更適合自己個性及追求的道路」。

原PO在Dcard發文表示，過去他在私人企業工作時受到打擊，對職場產生恐懼，再加上自己是擅長考試的人，因此選擇報考公務員。

如願考上人事類的公職後，他從三級單位再被挖到中央二級，職場生活順遂。然而，工作兩年後，原PO看見身邊的朋友在事業上各有發展，便開始思考，若待在公職一輩子，自己會不會後悔？

在多方諮詢後，原PO認為現在的自己比當年更清楚，自己想在工作上獲得什麼、想過什麼樣的生活，也明白自己的能力及優勢在哪。離職後，他找了份薪水比之前略低的工作，但自由度及決策效率卻更符合他的需求。

關於公職，對於網路上充斥著「不爽不要做」、「離職不會更好」兩派觀點，原PO認為，若是想要躺平，他建議去找公職的涼缺，若被分到屎缺，就繼續刷單位；如果是想在工作上有所成就的人，他也提供4點建議：

1. 公職的職涯累積靠年資及口碑，公職圈很小，同職系的長官之間打聽消息非常容易，雖然不否認有靠人脈關係升遷的人存在，但以他的經驗來看，做得好都有機會被陞被調。 2. 若想拚事業，盡量去一、二級單位，編制越大的機關，遇到人治的機率越低，編制大也代表缺多、陞得快。 3. 綜合第一、二點，對能力好的人來說，若能去到中央機關，並把本職業務做好，就是陞到9職等的康莊大道。不需要像私人企業累積一堆業外能力、創造人脈，還要透過不斷面試、跳槽才能有更好的發展或免於中年失業。 4. 如果想離職，請先做好功課，確認離職後的目標，以及現階段遇到的問題是否只能靠離職解決？在其他地方會不會遇到同樣狀況？

原PO表示，自己離職的原因是工作自由度及想經營副業，也不喜歡對凡事都要報告及上簽的文化，但也有同事希望專注於工作業務本身，並且看重流程的SOP及法規依據。

對此，不少網友留言分享自己的看法，「第4點說得好，是很多想離職者的盲點『問題只能靠離職解決嗎』」、「在中央機關的我，非常不認同2，完全人治，可能我比較衰」、「私人人資很多都兼總務一堆其他的，然後萬年不會升薪水」。