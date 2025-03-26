快訊

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

台中文心秀泰外驚傳隨機砍人！先揮拳再撿鋸子砍 2人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

做一輩子會後悔嗎？他如願考上公職卻果斷離開 列4建議給在職者

聯合新聞網／ 綜合報導
一位曾在公職服務的網友分享心路歷程，並給予職涯建議。情境示意圖。圖／AI生成
一位曾在公職服務的網友分享心路歷程，並給予職涯建議。情境示意圖。圖／AI生成

每個人對事業的追求都不相同，偏好安穩環境的人嚮往公職體系，渴望成就感的人則會往民營企業發展。一位曾在公家單位任職，最後回到私人企業的網友發文分享心路歷程，並給予仍在公職的人職涯建議，他認為，「每個工作都有利有弊，沒有正確的選擇，只有更適合自己個性及追求的道路」。

原PO在Dcard發文表示，過去他在私人企業工作時受到打擊，對職場產生恐懼，再加上自己是擅長考試的人，因此選擇報考公務員

如願考上人事類的公職後，他從三級單位再被挖到中央二級，職場生活順遂。然而，工作兩年後，原PO看見身邊的朋友在事業上各有發展，便開始思考，若待在公職一輩子，自己會不會後悔？

在多方諮詢後，原PO認為現在的自己比當年更清楚，自己想在工作上獲得什麼、想過什麼樣的生活，也明白自己的能力及優勢在哪。離職後，他找了份薪水比之前略低的工作，但自由度及決策效率卻更符合他的需求。

關於公職，對於網路上充斥著「不爽不要做」、「離職不會更好」兩派觀點，原PO認為，若是想要躺平，他建議去找公職的涼缺，若被分到屎缺，就繼續刷單位；如果是想在工作上有所成就的人，他也提供4點建議：

1. 公職的職涯累積靠年資及口碑，公職圈很小，同職系的長官之間打聽消息非常容易，雖然不否認有靠人脈關係升遷的人存在，但以他的經驗來看，做得好都有機會被陞被調。

2. 若想拚事業，盡量去一、二級單位，編制越大的機關，遇到人治的機率越低，編制大也代表缺多、陞得快。

3. 綜合第一、二點，對能力好的人來說，若能去到中央機關，並把本職業務做好，就是陞到9職等的康莊大道。不需要像私人企業累積一堆業外能力、創造人脈，還要透過不斷面試、跳槽才能有更好的發展或免於中年失業。

4. 如果想離職，請先做好功課，確認離職後的目標，以及現階段遇到的問題是否只能靠離職解決？在其他地方會不會遇到同樣狀況？

原PO表示，自己離職的原因是工作自由度及想經營副業，也不喜歡對凡事都要報告及上簽的文化，但也有同事希望專注於工作業務本身，並且看重流程的SOP及法規依據。

對此，不少網友留言分享自己的看法，「第4點說得好，是很多想離職者的盲點『問題只能靠離職解決嗎』」、「在中央機關的我，非常不認同2，完全人治，可能我比較衰」、「私人人資很多都兼總務一堆其他的，然後萬年不會升薪水」。

公務員 職涯 離職

延伸閱讀

私中招考爆滿「錄取率竟比台大低」 家長吐背後考量：不是為了成績

家長瘋搶私中…他引憾事問「怎敢讓子女讀公立」 釣出雄中校長回應了

考上公職選擇隱瞞？ 公務員嘆「已非光榮事」：過年都不敢講

老鐵、牛逼滿天飛…國小作文老師嘆學生「國語能力差爆」：快要瘋掉

相關新聞

做一輩子會後悔嗎？他如願考上公職卻果斷離開 列4建議給在職者

每個人對事業的追求都不相同，偏好安穩環境的人嚮往公職體系，渴望成就感的人則會往民營企業發展。一位曾在公家單位任職...

公務員犯霸凌性騷等5重大違失 擬列考績2大過免職條件

銓敘部近日提出公務人員考績法修正草案，增列公務人員犯職場霸凌、性騷擾、性侵害、酒駕、毒駕致死或重傷等重大違失行為，且有具...

考上公職選擇隱瞞？ 公務員嘆「已非光榮事」：過年都不敢講

考上公職是一項來之不易的成就，然而在某些情況下，卻可能讓人面臨意想不到的困境與挑戰...

備考重品質 他一舉奪地方特考榜眼

鄧德瑜一天只讀三小時的書，卻可以當完兵四個月後應考，便一舉考上四等地方特考（台中）一般行政的榜眼。第一次考地方特考便上榜...

一天只讀3小時…地方特考一次就上榜 他用計時器讀書重質不重量

鄧德瑜一天只讀三小時的書，卻可以當完兵四個月後應考，便一舉考上四等地方特考(台中)一般行政的榜眼，第一次考地方特考便上榜...

全國技術士技能檢定16日登場 技檢中心5大提醒

114年全國技術士技能檢定第1梯次學科測試明天登場，勞動部技能檢定中心表示，這次預計有3萬多人應試，也提出5大提醒，包含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。