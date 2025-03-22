考上公職選擇隱瞞？ 公務員嘆「已非光榮事」：過年都不敢講

考上公職是一項來之不易的成就，然而在某些情況下，卻可能讓人面臨意想不到的困境與挑戰。一名女網友在Dcard發文分享，談及自己兩度成功考取「鐵飯碗」卻感受不到喜悅的難過心情，甚至最後選擇向親朋好友隱瞞上榜的好消息，引起眾多公務員網友共鳴。

原PO回憶第一次考上公職的喜悅，當時一陣歡天喜地，欣喜告知親朋好友上榜的好消息，不料後來因選到屎缺而秒提離職，成了身邊人口中的笑話。為此，她決定重新投身報考，卻發現家人的反應不如她預期中的支持，一方面家人擔憂原PO年紀漸長，聽到有人做生意賺更多錢的事實，加上前次離職後個人身心狀況不佳，原PO隱約感受到他們不贊成她繼續追求公職。

鑑於前次經驗，原PO後來選擇隱瞞再次成功考上公職的消息，甚至聲稱自己「寫得不好」、「要好好準備下一次了」，如今只有房東知道她上榜的好消息。原PO直言，隱瞞確實能避免很多事情、省心許多，但少了能夠分享喜悅的人，沒有人真心替她開心，也令她感到可悲。

貼文一出，引起許多網友的共鳴，不少人都有相同經驗，「原來這麼多人跟我一樣，我考上一年後才讓家人知道，果不其然馬上就在親戚間傳遍，覺得很丟臉」、「我連家人都不說，他們跟大聲公一樣，會到處跟左鄰右舍宣傳，我都說在一般公司做客服」、「跟家人說真的很煩，家人真的會到處炫耀，把所有親戚的人都說一遍，不然就是會跟一位大嘴巴的家人說」。

然而，眾多公務員網友也直言，如今考上公職既要留意屎缺，薪水福利也不較以往優渥，似乎已非值得炫耀的事了，「公職屎缺很多，中獎機率很高」、「懂妳，人都是現實的，真正能為妳著想的很少。考上就把妳當勝利組，沒上就把妳當屎的人一大堆 」、「我去年考上公職，過年都不敢跟親戚講，只會被數落薪水買不起房、為什麼不去科技業、大家都不想考了你還進去公家單位…之類的。現在考上公職根本不是什麼光榮的事，反而是很丟臉的一件事情」、「我是考上只有滿滿的擔憂，現在公務人員薪水真的不高，還要去外縣市租房。如果想買車感覺根本存不到什麼錢」。

不過仍有許多網友都恭賀原PO，紛紛留言獻上祝福，「至少讓我真誠地恭喜妳！還是有穩定的工作不是壞事！」、「妳很厲害，恭喜妳！我都沒考上，擔憂死我了」、「自己開心是最重要的呀！恭喜妳考上了！為妳開心！」。