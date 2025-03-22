一天只讀3小時…地方特考一次就上榜 他用計時器讀書重質不重量

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
鄧德瑜。圖／鄧德瑜提供
鄧德瑜。圖／鄧德瑜提供

鄧德瑜一天只讀三小時的書，卻可以當完兵四個月後應考，便一舉考上四等地方特考(台中)一般行政的榜眼，第一次考地方特考便上榜。他認為，備考讀書應「重質不重量」，別讓自己長期處於「拖」的心理狀態。當考生備考好幾年，很容易失去考試的方向和初衷，反而離目標愈來愈遠。

鄧德瑜念台中教育大學英語系，很早便發現自己不適合當老師，大三立志往公職之路邁進，但英語系的訓練給他更多充足的應考「本錢」。他表示，許多考生認為國文、英文等考科沒有範圍難以準備，「CP值太低就不準備」。「別人愈容易忽略的科目便可能就是你的強項」，他除了擁有英文本科系的本錢，在國文方面也花了許多心思準備。

鄧德瑜考前會大量閱讀文章、發想答案，訓練人文的思考。他表示，每天都看聯合報副刊的讀者投稿與書評，一方面記下名言佳句、一方面培養自己的觀點。

他了解自己的缺點是無法長期專注，無法在書桌前一坐好幾個小時，必須找有效率、CP值高的讀書方法。因此他當完兵馬上報名補習班，認為補習班可以幫忙掌理考題和考試方向，減少徬徨的時間。

他也擬定完整的讀書計畫與策略，每天控制進度。他先盤點自己在考試前必須念的書、必須刷完的考古題，算出一天必須念多少、寫多少。他運用計時器計時，規定自己每天備考的時間要滿三小時、每天必須做完150題考題，完成了，就可以去做別的事。他形容自己是「短跑型選手」、換成長跑就會鬆懈。

談到應考秘訣，他認為寫申論題應該「抓大放小」、不要離題。考一般行政申論題只有兩題，他建議考生先寫有把握的一題，把不會寫的題目先擱下。先寫完有把握的題目，會激勵考生、讓考生有信心，可以從容地揮灑另一題。遇到陌生的申論題，考生也不必心慌，「你不會，別人可能也不會」，先把有把握的題目寫完，就能安心面對更難的題目。

鄧德瑜未參加讀書會，多數時間是一個人念書，面對茫茫的未來孤軍奮戰，他坦承時時感到孤獨。此時他會以運動和騎車兜風放鬆，也感謝家人的支持。「國考是一個人生的選擇，但不是唯一的方向。」他勉勵考生，「在這個過程盡力而為、問心無愧就可以了。」

考題 補習

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