備考重品質 他一舉奪地方特考榜眼

鄧德瑜一天只讀三小時的書，卻可以當完兵四個月後應考，便一舉考上四等地方特考（台中）一般行政的榜眼。第一次考地方特考便上榜，他認為，備考應「重質不重量」，別讓自己長期處於「拖」的心理狀態。當考生備考好幾年，很容易失去考試的方向和初衷，反而離目標愈來愈遠。

鄧德瑜念台中教育大學英語系，很早發現自己不適合當老師，大三立志往公職之路邁進，英語系訓練給他更多充足的應考「本錢」。至於國文科，鄧德瑜考前會大量閱讀文章、發想答案，訓練人文的思考。他表示，每天都看聯合報副刊的讀者投稿與書評，一方面記下名言佳句、一方面培養自己的觀點。

他了解自己缺點是無法長期專注，無法在書桌前一坐好幾個小時，必須找有效率、CP值高的讀書方法。因此當完兵馬上報名補習班，還擬定完整的讀書計畫與策略，運用計時器計時，規定自己每天備考時間要滿三小時、做完一五○題考題，完成了，就可以去做別的事。

談到應考祕訣，他認為，寫申論題應該「抓大放小」、不要離題。而考一般行政申論題只有兩題，他表示，遇到陌生的申論題，不必心慌，「你不會，別人可能也不會」，先把有把握的題目寫完，就能安心面對更難的題目。

鄧德瑜未參加讀書會，多數時間是一個人備考，他坦承有時感到孤獨，因此他會以運動和騎車兜風放鬆，也感謝家人的支持。