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全國技術士技能檢定16日登場 技檢中心5大提醒

中央社／ 台北15日電
114年全國技術士技能檢定第1梯次學科測試明天登場。聯合報系資料照
114年全國技術士技能檢定第1梯次學科測試明天登場。聯合報系資料照

114年全國技術士技能檢定第1梯次學科測試明天登場，勞動部技能檢定中心表示，這次預計有3萬多人應試，也提出5大提醒，包含攜帶准考證及附有相片身分證明文件等。

114年度全國技術士技能檢定第1梯次學科測試（含同日辦理之術科採筆試非測驗題職類）明天在全台32個考區同步登場。

勞動部技能檢定中心發布新聞稿指出，這梯次辦理了一般手工電銲、美容、托育人員及電腦軟體應用等68個職類測試，預計有3萬多人參加測試。

技檢中心特別整理測試當日須特別留意的5大提醒事項，方便應檢人熟悉並確認。

5大提醒包含攜帶准考證及附有相片身分證明文件（如健保卡、駕照、技術士證、居留證等）；準時入場，並以准考證所載明測試地點前往試場；禁止於測試開始鈴響前，提前翻閱試題；測試嚴禁攜帶智慧型手機、手錶、手環或其他具資訊傳輸、感應、拍攝、記錄功能器材及設備等穿戴式裝置入場，若攜帶此類裝置，務必放置於監場人員指定處所，如於測試期間發現隨身攜帶，將依違規處置；記得自備文具用品應試，測試進行中不可向他人借用。

技檢中心說，測試後學科測試試題及標準答案將於17日在技能檢定中心網站公布，如果對試題有疑義，可於測試結束隔天起7日內（以郵戳為憑）向技能檢定中心提出，或至技能檢定中心網站/技能檢定/檢定試題與參考資料/應檢人試題疑義申請提出申請。

技檢中心指出，這梯次預計4月11日網路公告學科測試成績、4月15日寄送學科成績單。

勞動部 相片 身分證

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