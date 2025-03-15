組兩人備考組練精準下標 她拿下地方特考人事行政狀元
梁慧敏工作十年後才決定轉戰考公職，家中兩個弟弟都比她早一步考上國營事業與公職。她花三年時間當全職考生，曾連續兩年只差幾分便能上榜，讓她一度自我懷疑想放棄。但她轉念一想，現在放棄了未來會後悔，備考中斷就是前功盡棄，重拾書本需要花更大力氣，為了「不給自己後悔的機會」，她決定「比別人付出更多努力」。最終她不但考上地特(雲嘉)三等人事行政，還拿下狀元。
梁慧敏踏入社會，發現私人企業薪資成長幅度不明顯，決定轉戰薪資穩定成長的公職。她第一年「試水溫」一邊工作一邊備考，第二年毅然決定當全職考生準備，當時已經過了30歲。她透露，上補習班時老師在課堂上表示「人生要在30歲以前把學歷和證照都考上」，讓她感觸「老師我太晚遇到妳了。」
30歲是新人求職的一個坎，要找新工作不容易，加上家裡兩個弟弟都已考上國營事業和公職，梁慧敏坦言壓力大。備考這三年減少跟親友的接觸、減少聽到閒言閒語的壓力，默默準備考試。「考生比較容易有玻璃心。」她感謝父母支持與相信她的決定。
但她也並非埋頭苦幹。梁慧敏和同期一位考生組成「備考二人組」，考前半年在補習班的自修教室一起念書。梁慧敏說，一個人備考太孤單、太多人又會鬆懈，兩個人剛剛好，彼此幫助提醒、一起討論考古題，可以看到對方忽略的盲點。
談到讀書秘訣，梁慧敏說自己會一直刷考古題，訓練自己在30分鐘之內寫完一題申論題—審題加下標5分鐘，另外25分鐘用來寫文章，「考試速度必須訓練」。很多考生會抱怨「課本太厚背不完」，但她認為寫申論題不必死背、毋須跟課本一模一樣；記住關鍵字、重新消化後用自己的話寫出來，就會拿到高分。上考場時則要「大膽與放心」，把所有學過的盡量拿出來寫，不必擔心自己沒準備到。
梁慧敏此次上榜的關鍵是申論題。她分析，寫申論題「標題很重要」，考官改考卷平均一份只有兩三分鐘，這麼短的時間內，只要標題能夠命中老師要的點，就有機會拿高分。她認為，一個好的標題可以讓閱卷老師快速了解、掌握答題內容的廣度與深度，至於如何培養下標的能力，坊間有許多解題書，選一本自己看得順眼的即可。
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