組隊備考練申論 拿下地特狀元

梁慧敏工作十年後才決定轉戰考公職，家中兩個弟弟都比她早一步考上國營事業與公職。她花三年時間當全職考生，曾連續兩年只差幾分便能上榜，讓她一度自我懷疑想放棄。但她轉念一想，現在放棄了未來會後悔，因此決定比別人付出更多努力。最終不但考上地特（雲嘉）三等人事行政，還拿下狀元。

梁慧敏踏入社會，發現私人企業薪資成長幅度不明顯，決定轉戰薪資穩定成長的公職。她第一年「試水溫」一邊工作一邊備考，第二年毅然決定當全職考生準備。

當時的她已經過了卅歲，梁慧敏坦言，壓力大，考生比較容易有玻璃心，因此備考這三年減少跟親友的接觸、減少聽到閒言閒語的壓力，默默準備考試。

表格。

梁慧敏和同期一位考生組成「備考二人組」，考前半年在補習班的自修教室一起念書。梁慧敏說，一個人備考太孤單、太多人又會鬆懈，兩個人剛剛好，彼此幫助提醒、一起討論考古題，可以看到對方忽略的盲點。

談到讀書祕訣，梁慧敏說，考試速度必須訓練，因此自己會一直刷考古題，訓練在卅分鐘之內寫完一題申論題。很多考生會抱怨課本太厚背不完，但她認為寫申論題不必死背，記住關鍵字、重新消化後用自己的話寫出來，就會拿到高分。

梁慧敏此次上榜的關鍵是申論題。她分析，寫申論題「標題很重要」，考官改考卷平均一份只有兩、三分鐘，這麼短的時間內，只要標題能夠命中老師要的點，就有機會拿高分。

梁慧敏認為，一個好的標題可以讓閱卷老師快速了解、掌握答題內容的廣度與深度，至於如何培養下題的能力，坊間有許多解題書，選一本自己看得順眼的即可。