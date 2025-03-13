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營養師等考試7月26日起舉行 聽力師等首採電腦化測驗

中央社／ 台北13日電

考試院今天說，民國114年第2次專門職業及技術人員高等考試營養師等12類科考試7月26日至28日舉行，語言治療師及聽力師考試由紙筆考試改採電腦化測驗。

考試院透過新聞稿表示，考試院會今天通過，今年第2次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試將在7月26日至28日間舉行。

考試院說，考試共設營養師等12類科，其中營養師、臨床心理師、諮商心理師、語言治療師及聽力師考試採電腦化測驗，於7月26日至27日分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、屏東及花蓮等7考區同時舉行，屏東考區是首次辦理電腦化測驗。

考試院說，另牙體技術師考試採紙筆考試及實地測驗，於7月27日至28日在台北考區舉行；其餘護理師、社會工作師、法醫師、公共衛生師、驗光師及驗光生考試都採紙筆考試，於7月26日至27日分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行。

考試院表示，擴大辦理電腦化測驗是推動國家考試數位轉型願景之一，至113年底已有15類科採行，今年再新增語言治療師及聽力師2項考試採電腦化測驗。為使應考人充分了解電腦化測驗作答方式並熟悉作答介面，考選部全球資訊網已設置線上作答專區，應考人可隨時上網查詢練習。

考試院補充，有關考試相關資訊將自4月上旬載明於應考須知，並預訂於4月8日至17日透過網路受理報名。

考試院

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