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專技高考7月登場 語言治療師、聽力師首採電腦化測驗

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院院會今通過各機關學校聘僱人員離職給與辦法部分條文修正草案，修正聘僱人員提繳離職給與的月支報酬計算標準等規定，並將於近日內函請行政院會同修正發布。圖／聯合報系資料照片
考試院院會今通過各機關學校聘僱人員離職給與辦法部分條文修正草案，修正聘僱人員提繳離職給與的月支報酬計算標準等規定，並將於近日內函請行政院會同修正發布。圖／聯合報系資料照片

考試院會今通過，今年第二次專技高考營養師、護理師、社會工作師考試；心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高普考驗光人員考試，訂於7月26日至28日舉行，其中語言治療師及聽力師考試作答方式，由紙筆考試改採電腦化測驗。

此外，今年第二次專技高考醫師中醫師考試（第一階段考試）等13類科，訂於7月18日至20日分別在台北、桃園、台中、台南、高雄及花蓮等6考區同時舉行，均採電腦化測驗。並在桃園啟用首座國家考試電腦試場。

考試院說明，專今年第二次專技高考共設營養師等12類科，其中營養師、臨床心理師、諮商心理師、語言治療師及聽力師考試採電腦化測驗，於7月26日至27日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、屏東及花蓮等7考區同時舉行，其中屏東考區係首次辦理電腦化測驗。

另牙體技術師考試採紙筆考試及實地測驗，於7月27日至28日在台北考區舉行；其餘護理師、社會工作師、法醫師、公共衛生師、驗光師及驗光生考試均採紙筆考試，於7月26日至27日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行。

考試院表示，擴大辦理電腦化測驗是推動國家考試數位轉型的願景之一，至去年底，已有15個類科採行，今年再新增語言治療師及聽力師兩項考試採行電腦化測驗。為使應考人充分了解電腦化測驗作答方式並熟悉作答介面，考選部全球資訊網已設置線上作答專區，應考人均可隨時上網查詢練習。

考試院補充，有關本考試各類科考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將自4月上旬載明於應考須知(https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=114100) ，並預訂於4月8日至17日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。

至於第二次專技高考醫師第一階段考試，包括中醫師第一階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等13類科。

有關各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，分別依照各該考試規則等規定辦理。相關資訊將自3月31日起載明於應考須知(https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=114090) )，訂於4月8日至17日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。

治療師 獸醫師 語言

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