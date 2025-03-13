專技高考7月登場 語言治療師、聽力師首採電腦化測驗

考試院會今通過，今年第二次專技高考營養師、護理師、社會工作師考試；心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高普考驗光人員考試，訂於7月26日至28日舉行，其中語言治療師及聽力師考試作答方式，由紙筆考試改採電腦化測驗。

此外，今年第二次專技高考醫師中醫師考試（第一階段考試）等13類科，訂於7月18日至20日分別在台北、桃園、台中、台南、高雄及花蓮等6考區同時舉行，均採電腦化測驗。並在桃園啟用首座國家考試電腦試場。

考試院說明，專今年第二次專技高考共設營養師等12類科，其中營養師、臨床心理師、諮商心理師、語言治療師及聽力師考試採電腦化測驗，於7月26日至27日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、屏東及花蓮等7考區同時舉行，其中屏東考區係首次辦理電腦化測驗。

另牙體技術師考試採紙筆考試及實地測驗，於7月27日至28日在台北考區舉行；其餘護理師、社會工作師、法醫師、公共衛生師、驗光師及驗光生考試均採紙筆考試，於7月26日至27日，分別在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行。

考試院表示，擴大辦理電腦化測驗是推動國家考試數位轉型的願景之一，至去年底，已有15個類科採行，今年再新增語言治療師及聽力師兩項考試採行電腦化測驗。為使應考人充分了解電腦化測驗作答方式並熟悉作答介面，考選部全球資訊網已設置線上作答專區，應考人均可隨時上網查詢練習。

考試院補充，有關本考試各類科考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將自4月上旬載明於應考須知(https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=114100) ，並預訂於4月8日至17日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。

至於第二次專技高考醫師第一階段考試，包括中醫師第一階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等13類科。

有關各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，分別依照各該考試規則等規定辦理。相關資訊將自3月31日起載明於應考須知(https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=114090) )，訂於4月8日至17日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。