放棄金飯碗轉攻鐵飯碗 她化零為整苦讀十年一次中雙榜

賴秀美赴美念會計研究所，返台後錄取四大會計事務所之一。擁有令人稱羨的國外學歷和「金飯碗」，她卻毅然轉進公職從零開始，花了三年時間考上地方特考的財稅行政，到地方政府工作。接著她又花了十年時間備考、重考，就跟國父革命一樣，終於在第11次考上高考財稅正取，圓了她想到國稅局上班的夢。她在疫情期間用線上課程修習大學法律課程、拿到學分，抱著試試看的心情，又考上了司法特考三等檢察事務官財經實務組。

賴秀美一連串的選擇， 讓親友跌破眼鏡。她說，這是因為曾目睹一場漫長的遺產糾紛，讓她想從公職的角度了解財稅法如何執行；修習法律課程則是想理解侵占、債權債務等法律。考上檢察事務官她自己都覺得不可思議，但「上天有上天的安排」，她決定轉換跑道到地檢署。公務體系和法律體系，同樣是她想要了解的領域。

備考這十年，賴秀美不僅白天要上班、晚上還要帶孩子，忙完家務她才有時間準備考試，可說是蠟燭三頭燒。婆婆曾希望她放棄考公職，但她仍想完成自己的夢想，幸好先生和孩子都支持她。

身兼職業婦女和考生，賴秀美只能用零碎的時間讀書。每天上班午休的60分鐘，她花20分鐘吃便當，其他40分鐘用來讀書。為了方便攜帶，她把參考書撕成一頁頁，每天帶幾十頁塞進包包，中午拿出來「念書」。下班回家做完家務，她再用孩子上床後的兩個小時挑燈夜戰。十年來，她每天就用這2小時40分鐘的時間備考，一點一滴累積實力。

假日賴秀美還會到補習班的數位學院上線上課程，一周一次，十年來不曾間斷，「我必須保持戰鬥心，一旦間斷就會愈離愈遠」。十年下來，數位學院的人都認識她、為她打氣。

問賴秀美有甚麼讀書或考試秘訣？她說自己不聰明也不厲害，連完整的讀書時間都是奢談，手上有甚麼就念什麼，往往上考場的前一晚還在加班。「我曾想過，會不會到了60多歲還在準備考試？」但波士頓馬拉松冠軍安比的一句話激勵了她：「無論跑步與人生，都沒有所謂失敗，只要你拒絕停下來。」她決心「我只能往前走、不能往後看」。