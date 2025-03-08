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上班午休念書 高考10年圓夢

聯合報／ 記者陳宛茜
從會計事務所、財稅行政到司法特考，賴秀美的選擇，跌破親友眼鏡。圖／賴秀美提供
從會計事務所、財稅行政到司法特考，賴秀美的選擇，跌破親友眼鏡。圖／賴秀美提供

賴秀美赴美念會計研究所，返台後錄取四大會計事務所之一。擁有令人稱羨的國外學歷和大公司經歷的她，卻毅然轉進公職從零開始，花三年時間考上地方特考的財稅行政，接著又花了十年時間備考、重考，就跟國父革命一樣，終於在第十一次考上高考財稅正取，圓了想到國稅局上班的夢。

她在疫情期間用線上課程修習大學法律課程、拿到學分，抱著試試看的心情，竟然又考上了司法特考三等檢察事務官的財經實務組，連她自己都覺得不可思議，但「上天有上天的安排」，她決定轉換跑道到地檢署。

賴秀美一連串的選擇，讓親友跌破眼鏡。她說，曾目睹一場漫長的遺產糾紛，讓她想從公職的角度了解財稅法如何執行，修習法律課程則是想理解侵占、債權債務等法律。

備考這十年，賴秀美不僅白天上班、晚上還要帶孩子，忙完家務才有時間準備考試。身兼職業婦女和考生，賴秀美只能用零碎的時間讀書。

每天上班午休的六十分鐘，她花廿分鐘吃便當，其他四十分鐘用來讀書。為了方便攜帶，她把參考書撕成一頁頁，每天帶幾十頁塞進包包，中午拿出來看，下班回家做完家務，再用孩子上床後的兩個小時晚挑燈夜戰。十年來，每天就用這兩小時又四十分鐘的時間備考，一點一滴累積實力。假日還會到補習班的數位學院上線上課程，一周一次，十年來不曾間斷。

法律 職業婦女 補習

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