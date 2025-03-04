學霸共通點？她曝醫師尪學測滿級分、國考一次過 1點引網友共鳴：不簡單

你身邊也有人是「學霸」嗎？一名女網友就在Dcard發文分享自己有個學霸醫師老公，小時候頂多是參加圍棋社團、在佛堂讀四書五經，看看漫畫《足球小將翼》練習裡頭招式，讀書階段無論是國中基測、高中學測甚至是國考，一路走來從未補習、重考，但個性總是謙虛低調，讓網友們看了都直呼「不簡單」。

談及醫師老公的升學之路，原PO透露他一路就讀升學班，基測282分明明可以上建中，卻因為同儕情誼留在斗六讀高中，上學騎腳踏車還能邊騎邊看金庸，結果學測考了75級滿級分，更是當年彰雲投唯一滿級分；到了大學讀醫，國考、專科仍然沒補習過，人生中更是沒有「重考」這2字。

不過，原PO表示老公從未因此變得高傲，總是很謙虛地說自己是僥倖，認為醫學系中比自己厲害的人很多，有那種幾乎過目不忘的卷哥卷姊，相較之下自己沒有很厲害、稱不上是學霸。然而原PO在一次研究台大心理研所統計考古題時，看到已經大學畢業10多年的老公，拿支筆便輕輕鬆鬆地在衛生紙上解題計算，讓她瞬間覺得對方迷人又帥氣。

貼文一出，網友們紛紛留言表示羨慕，「感覺是個溫柔的人」、「等等…騎腳踏車怎麼邊騎邊看金庸的…好厲害，我也想要有一顆這樣的腦袋」、「好好，我女友和前女友都沒有因為會唸書崇拜過我，因為她們也都是醫師」、「其實大部分醫學系的人生就長這樣，不過高中畢業這麼久了還可以記得數學確實牛逼（大陸網路用詞，意即非常厲害）」。

對此，不少人也對原PO學霸老公低調、謙虛的個性有感，直呼身邊的學霸也是這樣，「其實記得衛生紙上的東西不誇張，因為是高中統計的部份，其實只要講解觀念清楚小學生也能懂，但他不簡單的是謙虛」、「我女友也是學霸，但她很謙虛所以更喜歡她了」、「我表弟也是這樣，謙虛、態度好，他現在是執業牙醫」、「男友也是～牙醫、多益990、會各種才藝（運動、音樂、自己設計遊戲程式…）重點也是很謙虛，對自己很節儉（但對我不會），情緒穩定、脾氣很好（真完美，我上輩子肯定拯救了宇宙）」。