社工師高考擬刪2科 全聯會盼提升及格率、保障服務品質

目前社工人員不需考取證照即能從事社會工作，國內社工學界推動社工師證照化多年，但社工師考照通過率仍低。考選部近期預告高考社工師考試規則部分條文修正草案，將刪除原本考科中，普通科目「國文（作文）」、專業科目「社會工作管理」。社工師全聯會理事長吳玉琴說，盼簡化考科，提升通過率，讓更多從業人員成為社工師，保障社福服務品質。

現行高考社工師科目共7項：國文（作文）、社會工作、人類行為與社會環境、社會工作直接服務、社會工作研究方法、社會工作管理、社會政策與社會立法。考選部草案修正總說明指出，社工師人力與質量攸關社會安全及民眾福祉，社工師考試應以社會工作基本知能及務實知能為評量，經與衛福部、社工師全聯會、醫務社工協會、台灣社工專業人員協會等專業團體協商達成共識，調整列考內容。

吳玉琴表示，各考科中申論題，就已考量應試者國文作文能力，故刪除國文作文科目，各界共識度高，刪除社會工作管理項目，則歷經二、三年討論，各界意見不同，但多數仍認為應減考該科，理由是其他科目如社會政策與社會立法等考試內容中，均已涵蓋社會工作管理層面，盼透過簡化考科，提升高考社工師及格率。

此外，全聯會向考選部提出改變測驗題、申論題比率建言，吳玉琴表示，現行測驗題、申論題各占50分，全聯會建議應改為測驗題占60分，申論題占40分，並建議考試內容減少「純理論」題目，增加更多實務工作考題。

高考社工師每年及格率平均不到20%，社工學界積極倡議提升及格率。吳玉琴表示，目前不具社工師資格者，也能執行社工業務，盼透過全面證照化，讓所以社會工作從業人員都成為社工師，執行業務同時，維持6年120點的繼續教育課程訓練，並受社工師倫理準則規範，確保服務更有品質保證，但及格率是否因減考科目提升，與出題是否刁鑽、閱卷老師如何評分等有關，需進一步觀察。