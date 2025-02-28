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國考報名費擬漲25.8% 明年實施

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
考選部27日說，規劃調漲國考報名費，平均調幅約25.8%，預計自民國115年起適用。圖為台北考區國家考場試區。圖／考選部提供
考選部27日說，規劃調漲國考報名費，平均調幅約25.8%，預計自民國115年起適用。圖為台北考區國家考場試區。圖／考選部提供

考選部昨表示，國家考試報名費已超過十年未全面調整，隨試務成本持續上升，二○二二年至二○二四年，考選業務基金虧損達二點六六億元，基金恐在二○二七年上半年用完，因此規畫調漲國考報名費，平均調幅約百分之廿五點八，預計自二○二六年起適用。

考選部昨預告修正辦理公務人員及專技人員二類考試規費收費標準修正草案作業。考選部指出，考選業務基金為推動國家考選業務所設，基金來源主要為報名費收入，上次報名費收費基準全面檢討調整是二○一四年，距今已超過十年，隨著近年基本工資、物價、電價上漲，又推動電腦化測驗、增加考區等，導致國家考試報名費收入已無法趕上試務成本上升。

考選部說，自二○二二年至二○二四年，考選業務基金因辦理試務，虧損累計達二點六六億元，今年至二○二七年，推估每年平均虧損約一點一億元。由於目前國家考試財務支應考試需求存款僅剩約一點二億元，加上今年防疫撥補五千萬餘元，共約一點七億元，所以今年還可以平順舉辦考試。

不過考選部表示，明年初，國家考試財務可支應考試需求現金餘額預估僅剩約七千萬元，若無其他經費挹注且維持現行報名費，考選業務基金恐將在二○二七年上半年用罄。因此審計部、行政院主計總處及財政部都要求檢討報名費收費基準，以符合收支平衡目標。

考選部表示，國家考試報名費收費相對較低，目前公務人員高普考試單科報名費用約在一七五元至二六○元間，而同樣以測驗題及申論題為主的國內研究所與證照考試及測驗，多數單科報名費用約三百元至六五○元。目前規畫自二○二六年調漲國家考試報名費。

調漲 財務 電價

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