114年第2次醫師高考第2階段考試 6月21日起舉行
考試院會今天通過，民國114年第2次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師第2階段考試，訂於6月21日至22日分別在台北、台中、台南、高雄及花蓮5考區同時舉行。
考試院說明，這項考試設醫師第2階段考試、中醫師第2階段考試2類科，都採網路報名及電腦化測驗方式辦理。有關各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，都依專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則規定辦理。
考試院表示，相關資訊將自3月10日起載明於應考須知，並預訂於3月18日至27日受理報名。
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