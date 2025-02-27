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高普考舉行日期出爐！3月11日起報名 暫定需用名額5159名

中央社／ 台北27日電
考試院。圖／聯合報系資料照片
考試院。圖／聯合報系資料照片

考試院會今天通過，民國114年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，訂於7月4日至8日舉行，暫定需用名額共5159名，預計3月11日至20日受理報名。

考試院透過新聞稿表示，除高等考試三級考試技藝類科集中於台北考區應試，其餘類科都分設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區舉行。

考試院說明，另高等考試三級考試客家事務行政、僑務行政、國際文教行政、公職社會工作師、航空駕駛、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科第二試口試，則訂於10月25日至26日集中在台北考區舉行。

針對考試類科及需用名額，考試院表示，高等考試三級考試設一般行政等100類科，暫定需用名額3199名，普通考試設一般行政等55類科，暫定需用名額1960名，合計155類科，暫定需用名額5159名。

考試院解釋，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式，依公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則及後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則等規定辦理。相關資訊將自3月3日起載明於應考須知。

公務員 考試院 高普考

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