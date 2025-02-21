同學一句話讓他魯蛇變國考常勝軍 「不要怕題目、考卷當畫布」

袁珩準備司法特考三年，第二年就考上書記官、第三年又考上律師勞社組，國考路上稱得上是考試常勝軍。但他其實曾是同學眼中的魯蛇，上補習班時還被瞧不起他的同學質疑「你來補習班幹嘛？」認為他根本考不上律師、補習只是浪費錢。但也因為同學這句話，他咬緊牙關「化悲憤為力量」。如今回想， 袁珩想謝謝這位嘲諷他的同學，「謝謝你給我考上的動力」。

大學念法律系，袁珩自承成績很差、老是擔心自己被二一，根本沒想過自己可以考上律師。一直到了大四，發現周遭同學不是準備國考、就是準備考研究所，他下定決心不要再渾渾噩噩過日子。重考一年後考上法研所，也確立了人生的志向。

「我一直在自我懷疑。」袁珩表示，考上研究所前，他非常沒有自信，猶豫是否要走上律師之路 。考上法律研究所之後，他從「沒有自信」到「有一點點自信」；考上書記官之後，又多了一點自信，最後圓夢考上律師。他認為，國考讓他慢慢找回信心。

準備司法特考，袁珩認為練習考古題非常重要，建議考生練習至少五年的考古題。但練習考古題不是死背，而是用考古題訓練自己的思考能力，包括邏輯與觀念。而法條和釋字號的數字不好記，他會用「諧音」協助記憶。

上了考場，袁珩給考生的建議是「不要怕題目」。他分析，即使做遍所有考古題，考卷裡仍有至少一半以上的題目，會是考生第一次看到。很多考生看到陌生的題目，就會「僵在當地」、表現失常；但其實只要懂得爬梳題型、分析考官心理，看似陌生的題目也會找到熟悉的邏輯。「想像你是畫家，考卷就是你的畫布。」袁珩要考生想像自己「像畫家一樣在考卷上畫畫」，面對陌生考題就不會緊張害怕。

「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。」袁珩用詩人李白的「行路難」鼓勵考生，國考這條路崎嶇難行，「你會面臨很多質疑和不理解」，但只要能夠咬牙走下去，一定會找到自己的路。