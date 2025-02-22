魯蛇變學霸 3年考上律師

袁珩準備司法特考三年，第二年就考上書記官、第三年又考上律師勞社組。考試路上看似一帆風順，但他其實曾是同學眼中的魯蛇，上補習班時還被瞧不起他的同學質疑「你來補習班幹嘛？」認為他根本考不上律師、補習只是浪費錢。

但也因為同學這句話，他咬緊牙關「化悲憤為力量」。現在回想，袁珩想謝謝這位嘲諷他的同學，「謝謝你給我考上的動力」。

大學念法律系，袁珩自承成績很差、老是擔心會被二一，一直到了大四，才下定決心不要再渾渾噩噩過日子。重考一年後考上法研所，也確立了人生的志向。

準備司法特考，袁珩認為練習考古題非常重要，建議考生練習至少五年的考古題，用考古題訓練思考能力，包括邏輯與觀念。而法條和釋字號的數字不好記，他會用「諧音」協助背誦。

上了考場，袁珩給考生的建議是「不要怕題目」。他分析，即使做遍所有考古題，考卷裡仍有至少一半以上的題目，會是第一次看到。很多考生看到陌生的題目，就會「僵在當地」、表現失常，但其實只要懂得爬梳題型、分析考官心理，看似陌生的題目也會找到熟悉的邏輯。「想像你是畫家，考卷就是你的畫布。」袁珩要考生想像自己「像畫家一樣在考卷上畫畫」，面對陌生考題就不會緊張害怕。

「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。」袁珩用詩人李白「行路難」鼓勵考生，國考這條路崎嶇難行，但只要能夠咬牙走下去，一定會找到自己的路。