自創鬧鐘休息法 考上司法3榜

陳韋如考律師連續落榜兩次，第三次不但上榜，還一口氣考上律師、高考法制與司法特考三等檢事官。她以自己的經歷建議考生「堅持到底就是勝利，不管是念書還是考試，即便中途跌跤也要有運動家精神」。

她曾目睹考生因為考題太難、考第一科就離開考場。但她認為「你永遠不知道，堅持下去會不會上榜」，唯有堅持下去的人才能得到成功的果實。研究所還沒畢業，陳韋如就考上了書記官。這樣的順利讓她對司法特考掉以輕心，自信認為轉戰律師也可以很快考上。沒想到她連兩次都落榜。經歷兩次落榜，陳韋如反省自己的讀書方式，創造一套獨特的「鬧鐘休息法」。當讀書產生倦怠，就會設十五到廿分鐘鬧鐘看影片、滑手機或做任何事情，徹底放空與放鬆，等到鬧鐘響了，再回到書桌打開書本。

「休息和念書一樣， 都必須專心與認真」，陳韋如說，前幾次備考沒給自己彈性，導致愈來愈看不下書，透過鬧鐘分割時間，「認真念書認真玩」，讀書反而非常有效率。她每周會選一天檢視讀書進度，如果達標，當天就可以放鬆休息。她認為，勤練考古題重要，但不是死背，是要理解以及靈活運用。練習考古題的重點在於理解背後的爭點，只要能夠徹底理解爭點，題目再活也可以應變。

談到應考秘訣，陳韋如考前會去廟裡拜拜，腦補「神明就在旁邊」陪她順利度過考試。她認為求神拜佛是安定身心的方式，只要心定下來，考試就不會緊張，而「不緊張」才是高分關鍵。