考試院長拜會卓榮泰 為考用議題交換意見達成合作共識

為促進與行政院兩院溝通合作，考試院長周弘憲今下午率隊拜會行政院長卓榮泰，就多項考用議題交換意見。會中兩院達成共識，將就精進醫護人員考試選才效能、研商特定類科錄取不足額問題、用人機關參與選才及招募、擴大推動電腦化測驗運用，及地方和中央職務列等的衡平調整等議題，共組跨院工作平台合作推動。

考試院秘書長劉建忻轉述，周弘憲向卓榮泰說明，兩院因業務高度關聯，歷來已有密切的互動，惟國家考試及人事法制，必須隨時配合用人機關業務的實際變化和人力需求做出因應調整，同時也要積極因應民間就業市場衝擊公務人力招募、新世代學習與工作習慣改變等問題。

考試院表示，為各機關甄拔適任人才，應以考用合一為要務，今日拜會卓榮泰，就是期盼兩院之間能擴大對話與合作範疇，讓用人機關能以專業及實務經驗，來協助縮短考用落差。

劉建忻表示，兩院透過今日會談，就政府人力資源議題產生多項共識，一是為確保醫護人員考試命題品質，考選部、衛福部與教育部將共建小組，投入所需資源，使試題內容切合實務運作，遴選質量俱足的醫護專業人力。

二是就近年公務員考試部分類科發生明顯錄取不足額現象（如土木工程類科），兩院將責成相關部會建立院際平台，自考選端、用人端及教育端共同著力改善。三為針對用人機關參與選才及招募，將請各用人機關適時檢討對應類科的考試科目、命題大綱與應考資格，向考選部反應用人需求；考選部也將邀請用人機關共同參與國考宣傳，吸引優秀人才的投入。

第四，針對以電腦實施測試以符合新生代習慣，兩院將合作投入必要資源，支持國家考試電腦化測驗的持續推廣，並研議擴大運用範圍至其他政府機關考試。最後，為使中央地方各機關組織編制人力符合業務推動所需，考試院銓敘部與行政院人事行政總處已組成工作圈，將加速通盤檢討職務列等及配置。

劉建忻說，周弘憲感謝卓榮泰對國家人力資源各重要議題的重視，並在會中做出明確工作指示。兩位院長也承諾，對於各項攸關兩院憲政職掌的重要議題，未來將視需要隨時啟動各層級的對話機制，密切合作協調。