炒作？「1公職」多人搶考願做一輩子 過來人揭實情：只適合2種人

「穩定」是許多人選擇公職的首要原因，而影響報考人數多寡的關鍵，則在於各單位、職系的工作內容差異。最近，一位計畫考取公職的男子在網上表示，法警職位似乎成為考生的熱門選擇之一，甚至有人將其當作終身職業為目標努力，讓他困惑，法警的工作是真有這麼好，還是只是被補習班所誇大？

原PO在Dcard發文表示，許多人之所以推薦法警，除了工時固定外，月薪加上加班費、津貼可達5至6萬元，壓力也相對低，只要待命期間都可以自由運用時間，甚至看到有人邊工作邊讀書轉考律師上榜，「整體來說感覺比坐辦公室還要輕鬆」。

原PO指出，自己先前也有考慮報考警察，但因無法接受隨時待命而放棄。他好奇，若將法警當作終身職業，究竟是否值得投資？又或者只是看起來不錯，但實際上沒有這麼理想？

對此，有不少網友分享法警薪資及優缺點、適合哪些人，「沒到6萬，扣完約4萬多至5萬初，再多也只是多一點點，看待的地方」、「如果你覺得每個月5萬夠用，又想要有穩定的生活品質，真的值得考慮」、「簡單講法警只適合幾種人，想往上考又需要經濟來源的人、打算這樣退休的人」。

還有人給予原PO建議，「還是要評估現職與法警的升遷機會，備考前真的要想清楚，畢竟準備考試要投入不少時間跟金錢」、「法警合併後競爭會越來越激烈」、「看你在乎什麼，單純混口飯吃沒經濟壓力大推法警，如果想要更高薪就去考警察」。

也有過來人分享經驗和看法，「我從警界轉考過來真的覺得超值得。最大的好處就是自由度高，不想值班就排少一點，幾乎每天準時下班，但也就反映在薪水上。偶爾值班加上出差費，每個月基本也有5萬多，多接班收入更高，待命的時候時間就是自己的，也不用在外值勤，工作環境相對輕鬆」、「我是交通事業單位轉考來法警（地檢），完全不覺得比較爽。但相較於同為司法四等的書記官就真的沒那麼多業務。並不是法警真的多爽，而是其他司法行政人員普遍太操」。