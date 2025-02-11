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南投受天宮明分送8888斤米糕 紫南宮後天呷丁酒

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
明天是元宵節，南投名間松柏嶺受天宮今年製作8888斤大米糕桃為天官祝壽，明天下午祭儀結束後，將分送給信眾。圖／南投縣政府提供
明天是元宵節，南投名間松柏嶺受天宮今年製作8888斤大米糕桃為天官祝壽，明天下午祭儀結束後，將分送給信眾。圖／南投縣政府提供

明天是元宵節，南投名間松柏嶺受天宮「擔米糕桃」是地方盛事，廟方今年製作8888斤大米糕桃為天官祝壽，明下午祭儀結束後，分送給信眾；紫南宮正月十六「呷丁酒」則將在後天登場，廟方準備6萬丁酒料理包，讓民眾帶回家吃平安。

名間松柏嶺受天宮主祀北極玄天上帝，每年正月十五幫上元天官祝壽，有「擔米糕桃」、「乞米糕龜」習俗，但因玄天上帝麾下有龜蛇二將，將米糕塑為龜形再分食並不妥，廟方改成米糕桃，主桃逐年增大，元宵隔日「分桃」，成地方盛事。

受天宮表示，今年以「米糕賀天官，福滿迎元宵」為主題，號召逾300人「擔米糕桃」，更製作重達8888斤大米糕桃，為天官祝壽，但改為明天下午揭桃、祝壽等祭儀結束後，將現場分送米糕，每人可分8兩重米糕，可帶回家與親友分享。

而竹山紫南宮則將在後天辦理「正月十六呷丁酒」活動，廟方表示，早年居民家中添丁，隔年元宵當天得拿閹雞和米酒拜謝土地公，並派家中婦人協助廟方煮麻油雞酒，煮好後再分給各家男丁共食，因生兒子且男丁才能吃，才稱為「呷丁酒」。

不過，「呷丁酒」習俗隨時代演進，現在不分男女老少都能到紫南宮吃平安，但過去是由廟方備妥雞肉、米酒等材料，並找來有合格證照的廚師現場煮雞酒，近年則受新冠肺炎、流感等疫情影響，取消現場煮食，改為發放丁酒冷凍料理包。

紫南宮表示，乙巳蛇年「呷平安丁酒活動」將在後天（13日）登場，丁酒冷凍料理包數量比照去年，將準備6萬包共12萬人份，讓民眾帶回家吃平安，預計上午9時在水濂瀑布前停車場發送，數量有限，建議想要領取的民眾盡早來排隊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」將於2月13日登場，現場發送6萬包共12萬人份丁酒料理包，給民眾帶回家吃平安。本報資料照片
竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」將於2月13日登場，現場發送6萬包共12萬人份丁酒料理包，給民眾帶回家吃平安。本報資料照片
竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」將於2月13日登場，現場發送6萬包共12萬人份丁酒料理包，給民眾帶回家吃平安。本報資料照片
竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」將於2月13日登場，現場發送6萬包共12萬人份丁酒料理包，給民眾帶回家吃平安。本報資料照片
明天是元宵節，南投名間松柏嶺受天宮今年製作8888斤大米糕桃為天官祝壽，明天下午祭儀結束後，將分送給信眾。圖／南投縣政府提供
明天是元宵節，南投名間松柏嶺受天宮今年製作8888斤大米糕桃為天官祝壽，明天下午祭儀結束後，將分送給信眾。圖／南投縣政府提供

元宵節 料理包 紫南宮

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