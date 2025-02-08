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遭指身障招考7成口試沒過 中華郵政：專家客觀評分

中央社／ 台北8日電

中華郵政日前招考身心障礙半日制約僱人員，卻被爆出有7成考生口試沒過。對此，中華郵政今天強調，口試由專家依專業性及客觀性評分。

中華郵政日前招考身心障礙半日制約僱人員，但卻有考生上網爆料，有些區域備取0人外，更有7成的考生口試不及格，引發爭議。

對次，中華郵政今天發布新聞稿表示，這次甄試是委託專業考試機構台灣金融研訓院辦理，參加考試人員從事較為簡易窗口或郵件處理工作，工作性質及甄試作業程序與錄取標準均於簡章中事先公告。

中華郵政表示，考試分筆試與口試2種，筆試（考1科，單選題50題）成績占甄試總成績70%，口試成績占甄試總成績30%，2項成績加權相加後為甄試總成績，但筆試成績0分或缺考、口試成績未達60分，任一情形者不予錄取，各甄試類科是否足額錄取，與簡章規定不予錄取條件有關。

中華郵政指出，有關口試部分，是依金融研訓院作業程序，視各甄試類別聘請具有專業學識及實務經驗專家學者擔任委員，並於口試前辦理講習會，讓委員瞭解作業程序與評分原則，以專業及客觀角度進行評分。

中華郵政說，口試成績是由委員依據簡章所列口試評分項目及應考人當天所繳交書面資料與口試問答臨場表現，進行綜合性評分後所得平均結果，且未提供筆試成績予委員參考，希望能以專業及客觀角度進行評分，確保筆試及口試測驗獨立性，對所有應考人皆採一致標準，具有專業性與客觀性。

另有關錄取名單公布及查詢部分，中華郵政說，為保護當事人個資，錄取名單不宜公開明示，考生可登入甄試專區網站查閱，尚無因考試類科不同而有所差異。

中華郵政 個資

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