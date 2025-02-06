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公務員勳獎章獎勵金提高 頒獎3月內「在職就發放」今年生效

中央社／ 台北6日電
考試院。圖／聯合報系資料照片
考試院。圖／聯合報系資料照片

考試院今天說，過去各類勳章、獎章獎勵金都是在公務人員退休或死亡才發給，隨公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點今天修正發布，發給標準提高到2倍至2.5倍，並將發給時點調整為核頒獎項後的3個月內，溯自今年1月1日生效。

考試院今天發布新聞稿表示，為有效達到即時獎勵及讓獎勵金更具實質激勵作用，考試院於民國113年12月26日院會審議通過「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」修正草案，調整獎勵金發給時點及金額，以及因榮譽紀念章相關規定目前已無適用對象，所以配合將法規名稱修正為「公務人員領有勳章獎章發給獎勵金實施要點」。

考試院說，此要點已在今天會同行政院修正發布，並溯自今年1月1日生效，讓公務人員自今年1月起就能依調整後標準即時發給相關獎勵金。

考試院表示，過去依勳章條例及獎章條例獲頒的各類勳章、獎章獎勵金，都是在公務人員退休或死亡時才發給，這次將各項獎勵金及勳績撫卹金發給標準提高到2至2.5倍，並將獎勵金發給時點調整為核頒獎項後的3個月內，由服務機關發給。

考試院說，另外，對於這次修正施行前，已獲頒相關勳章、獎章而尚未領取獎勵金者，應於今年底前的過渡期間提出申請，再由服務機關審核後，依修正後標準發給。

公務員 考試院

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