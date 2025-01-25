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60歲考生故事 激勵他考上律師

聯合報／ 記者陳宛茜

法律系畢業的張誌麟，卅多歲才開始準備考律師，一邊工作一邊備考的他，不斷聽到酸言酸語，笑他「年紀還想考律師」、「考那麼多次」，但他堅持下去、備考三年便圓夢，去年考上律師智財組。他強調，不要太在意那些關心你考過幾年的人，只要在意那些關心你過得好不好的人，因為後者才能理解你追求夢想的動力。

張誌麟國中便立志當律師。當時有親人買賣土地遭騙對簿公堂，但對方律師的態度令他寒心，剛考上法律系時家中又出事，對方律師態度讓他再次失望。然而當時提供法援的律師告訴他，也許你會對法律失望，但當律師還是可以幫助許多家庭。這句話成為他的人生目標。

他曾在考場兩度碰到一位六十多歲的考生。這位銀髮考生告訴他，女兒因遭陷害鬱鬱寡歡，因此決心考上律師，靠自己為女兒翻轉命運。每當讀書感到疲憊時，張誌麟只要想到自己和銀髮考生的經歷，就會「化悲憤為力量」，「我希望有機會證明我的理想：法律應該是用來幫助人」。

張誌麟一邊當保險業務，一邊準備考試，選擇線上函授，只要跑業務有空檔，就上咖啡館或圖書館「上課」，幾乎沒有玩樂時間。

張誌麟會買坊間的解題書，讀完將不懂的部分做上記號、寫自己的見解；見解若有衝突再跟老師討論並搭配協助邏輯分析的心智圖，對吸收複雜的法條相當有效。搭捷運時會翻紙本簡版小六法，認為紙本視覺效果比數位版更有助於記憶。

律師 法律系

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