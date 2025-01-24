被酸「考太多次」他考場兩度遇60歲律師考生更堅定 考前放空啥都不做

法律系、研究所畢業的張誌麟，30多歲才開始準備考律師，一邊工作一邊備考。備考期間他不斷聽到酸言酸語，笑他「年紀還想考律師」、「考那麼多次」，但他堅持下去、備考三年便圓夢，去年考上律師智財組。他想以自己的經驗勉勵考生：「不要太在意那些關心你考過幾年的人、只要在意那些關心你過得好不好的人」，因為，「後者才能理解你追求夢想的動力」。

張誌麟國中便立志當律師。當時他有親人買賣土地遭騙對簿公堂，對方律師的態度令他寒心。剛考上法律系時家中又出事，對方律師態度讓他再次失望。然而當時提供法援的律師告訴他：「你也許會對法律失望，但當律師還是可以幫助許多家庭。」這句話成為他的人生目標，也是他準備考試的動力。

他曾在考場兩度碰到一位六十多歲的考生。這位銀髮考生告訴他，女兒因遭陷害鬱鬱寡歡，父親因此決心考上律師、靠自己為女兒翻轉命運。每當讀書感到疲憊時，張誌麟只要想到自己和銀髮考生的經歷，就會「化悲憤為力量」，「我希望有機會證明我的理想：法律應該是用來幫助人。」

備考時，他一邊當保險業務，一邊準備考試，最大的挑戰是「如何拿捏工作與讀書時間」。工作性質讓他的讀書時間靈活機動，但也較難以固定，因此選擇線上函授。張誌麟只要跑業務有空檔，便會上咖啡館或圖書館「上課」，幾乎沒有玩樂時間。

談到讀書秘訣，張誌麟透露自己「懶得做筆記」， 但他會買坊間的解題書，讀完後將不懂的部分做上記號、寫自己的見解；見解若有衝突再跟老師討論並搭配協助邏輯分析的心智圖，對吸收複雜的法條相當有效。搭捷運時他也會翻紙本的簡版小六法，認為紙本的視覺效果比數位版有助於記憶力。