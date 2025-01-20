目標18歲當公務員！高中弟想拚初考+大學雙主修 網急阻：CP值太低

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友17歲的弟弟想在18歲後立刻報考公務人員初考。示意圖／ingimage
一名男網友17歲的弟弟想在18歲後立刻報考公務人員初考。示意圖／ingimage

「公務人員初等考試」是國考中報名限制最少的考試，只要年滿18歲以上即可以報考。一名男網友發文，稱自己17歲的弟弟想在18歲後立刻報考公務人員初考，希望考上公務人員後就讀大學夜間部。對此，網友們建議「先讀完大學」。

一名男網友在Dcard發文，表示他高一的弟弟目前17歲，想要明年18歲後立刻報考「公務人員初等考試」，因為亡父當過檢察官、律師的關係，讓他很堅持自己的目標。但原PO媽媽擔心弟弟小小年紀就進入體制，可能會被上級欺負。

原PO表示，弟弟毅力、耐力、心態都非常好，因此自己不擔心會被欺負，並且想考上後「兼職」公務人員，之後就讀大學讀夜間部雙主修。對此，原PO疑惑學生是否能兼職公務人員，也詢問網友們對於弟弟考初考的意見。

此文一出，不少網友認為太早考初考沒好處，建議先讀大學，提升自己，「沒有學歷未來升等會卡一陣子，然後初等的薪水可能比同學還低，至於體制內被欺負，通常不是因為年齡關係」、「初等領最低的薪水，但做的事情不會比高普考的少喔，而且機關內部分比較討厭的人的確可能看不起你只是個書記，我是建議不要啦，還是念完大學再考高考比較實在」、「應該趁年輕時好好培養自己」。

也有網友認為「初考CP值太低」，提出其他建議，「去公部門網站找約聘職還比較快，甚至約聘職的薪水還比初等高」、「建議找專業，去就讀學習，把考國考執照當目標，公職當次要目標」、「現在年輕人要有舊制就去當志願役四年，退伍後繳過退撫就是舊制，再去考公務人員」。

公務員 初等考試 考公職 高普考

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