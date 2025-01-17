北市府一口氣補282個職缺 這職務有機會領到72K高薪

為了補足缺工狀況，北市勞動局將釋出市府282個職缺，其中最為繁重的衛生局、社會局多達70個職缺，其中衛生局的關懷訪視員祭出每年晉升可達6萬1千元高薪，北市家暴中心聘用社工督導，也有機會領到7萬2千元高薪。北市府表示，通常約聘僱人員、技工、工友會委託就服處辦理招募，其他公務員由各局處再自行招募，設法補足人力。

台北市就業服務今年辦理第2次就業甄選活動，今天上午10時起至1月23日下午5時受理網路報名，預計114年2月22、23日舉辦甄試，讓民眾有機會加入北市府公部門大家庭。提供282個職缺中，包括專案督導員、法務員、稽查員、研究員、管理師等職缺。

北市勞動局長高寶華表示，這次甄選，薪資4萬以上的職缺多達152個；台北市政府衛生局、社會局及相關所屬機關為強化社會安全網與相關社會福利措施，提供多達70個職缺，其中北市府衛生局約聘資深自殺關懷訪視員職缺，起薪亦有5萬，隨著每年考核晉升，更有機會可達到6.1萬的高薪，工作內容為關懷訪視本市社區精神病人或疑似精神病人、自殺高風險個案，辦理個案研討會等業務。

另外，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導職缺，起薪達5.1萬，隨著每年考核晉升，更有機會可達到7.2萬的高薪，工作內容為督導家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護，另有直接服務工作及督導管理工作等保護性業務。

高寶華表示，北市都市發展局、工務局及相關所屬機關提供114個職缺，薪資介於3.2萬至6.3萬間，其中北市都發局聘用副工程司，起薪5.9萬，工作內容為辦理「社會住宅」興建之規畫設計、預算書圖審查、發包等事項及執行「田園城市」、「循環市推動」等專案業務。

北市就服處指出，每月辦理的市府約聘僱人員就業甄選，含本市所屬各幼兒園廚工職缺，這次開出台北市雨農國小、幸安國小、大湖國小、內湖國小、興華國小、西松國小、南港國小。以及文山幼兒園、松山幼兒園等計9個職缺，月薪最高3.8萬，希望具證照者踴躍報名。

就服處長何洪丞表示，就服處負責協助招募、報名、面試的行政作業，市府甄選市府約聘僱員工和技工等職務，通常會委託就服處辦理，其他公務員的招募，由各局處自行甄選。