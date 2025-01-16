公務員之死後…人事總處設霸凌通報平台 他提3建議挨批：另一種霸凌

公務員遭遇職場霸凌的事件層出不窮，行政院人事行政總處於去年12月設立「人事總處職場霸凌案件通報平台」，提供受害公務員申訴的管道。然而，有網友於社交平台質疑，這只是將公務員霸凌案件地下化的做法，並提出3項建議，但有人於留言區點出，這些建議要實行，恐怕會變成對人事總處的霸凌。

原PO在臉書社團「公務之聲靠北電台」發文批評，「人事總處的霸凌平台真的有用嗎？只不過是把霸凌案件地下化罷了」，為能真正杜絕霸凌事件，他也提出3項建議。

首先，將公務員投訴的案件定期公開在人事總處的網頁，姓名個資當然可以隱藏，重要的是讓外界知道每一筆案件如何被處置，也要公布加害者有無受到懲處。

第二，統計各部會和各地方政府分別收到、處理幾件霸凌案，並且按月或按季公布統計數據，透過此做法也能讓外界比較各機關霸凌案件量。

第三，人事總處應設立專責的調查小組，聘請霸凌案發生的機關外的第三方或專家來審理案件，避免權責機關調查時球員兼裁判的問題。

貼文一出，有網友表示支持。不過也有另一派聲音，認為全權交由人事總處負責，形同反向霸凌人事單位，「這樣做只會折磨到人事，另一種霸凌」、「這樣人事工作會變多耶，很累耶」、「霸凌機關風紀敗壞、員工身心受創，很多霸凌還涉及刑事責任，應交由政風單位處置，人事單位又沒尚方寶劍」。