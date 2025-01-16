快訊

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

公務員之死後…人事總處設霸凌通報平台 他提3建議挨批：另一種霸凌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友質疑人事總處職場霸凌案件通報平臺，只是將公務員霸凌案件地下化。示意圖／ingimage
一名網友質疑人事總處職場霸凌案件通報平臺，只是將公務員霸凌案件地下化。示意圖／ingimage

公務員遭遇職場霸凌的事件層出不窮，行政院人事行政總處於去年12月設立「人事總處職場霸凌案件通報平台」，提供受害公務員申訴的管道。然而，有網友於社交平台質疑，這只是將公務員霸凌案件地下化的做法，並提出3項建議，但有人於留言區點出，這些建議要實行，恐怕會變成對人事總處的霸凌。

原PO在臉書社團「公務之聲靠北電台」發文批評，「人事總處的霸凌平台真的有用嗎？只不過是把霸凌案件地下化罷了」，為能真正杜絕霸凌事件，他也提出3項建議。

首先，將公務員投訴的案件定期公開在人事總處的網頁，姓名個資當然可以隱藏，重要的是讓外界知道每一筆案件如何被處置，也要公布加害者有無受到懲處。

第二，統計各部會和各地方政府分別收到、處理幾件霸凌案，並且按月或按季公布統計數據，透過此做法也能讓外界比較各機關霸凌案件量。

第三，人事總處應設立專責的調查小組，聘請霸凌案發生的機關外的第三方或專家來審理案件，避免權責機關調查時球員兼裁判的問題。

貼文一出，有網友表示支持。不過也有另一派聲音，認為全權交由人事總處負責，形同反向霸凌人事單位，「這樣做只會折磨到人事，另一種霸凌」、「這樣人事工作會變多耶，很累耶」、「霸凌機關風紀敗壞、員工身心受創，很多霸凌還涉及刑事責任，應交由政風單位處置，人事單位又沒尚方寶劍」。

公務員 職場霸凌 行政院

相關新聞

公務員之死後…人事總處設霸凌通報平台 他提3建議挨批：另一種霸凌

公務員遭遇職場霸凌的事件層出不窮，行政院人事行政總處於去年12月設立「人事總處職場霸凌案件通報平台」，提供受害公務員申訴的管道。然而，有網友於社交平台質疑，這只是將公務員霸凌案件地下化的做法，並提出3項建議，但有人於留言區點出，這些建議要實行，恐怕會變成對人事總處的霸凌。

他納悶公職福利差為何人人搶著考？ 網吐「1原因」

公職是不少人出社會後的努力目標，一名網友在Dcard提問，公職明明福利一般，補助不多，宿舍也多數不提供，不懂為什麼還是人人搶著做，以「大家有感受到公職的福利嗎」為題發文提問，有網友指出「鐵飯碗」正是公職最大優勢。

不選國營？頂大生為何考公職 過來人點關鍵考量：很正常

以往公職工作穩定、福利好，吸引眾人搶考，不過近來國營企業因報考門檻較低、薪水同樣不錯，成為新一代搶手「鐵飯碗」...

高普考報名止跌 工程類仍雪崩

公務員缺「公」嚴重，又以土木工程類人才荒最嚴峻。儘管中央去年通過專業加給，高普考總報考數去年已止跌，一般行政增400多人...

骨折激發鬥志 書記官考上司法官

程美儒在考上司法官（二試）前，當了書記官四年。不管是考司法官或考書記官，她都是不滿一年的時間就上榜。但她自認為不是聰明的...

兩次國考都是一年上榜 她靠自我對話打破考場心魔

程美儒在考上司法官(二試)之前，已先當了書記官四年。不管是考司法官或考書記官，她以全職考生的身分備考，都能以不滿一年的時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。