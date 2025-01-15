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他納悶公職福利差為何人人搶著考？ 網吐「1原因」

聯合新聞網／ 綜合報導
他納悶為何公職人人搶著要？網吐一原因。 示意圖／ingimage
他納悶為何公職人人搶著要？網吐一原因。 示意圖／ingimage

公職是不少人出社會後的努力目標，一名網友在Dcard提問，公職明明福利一般，補助不多，宿舍也多數不提供，不懂為什麼還是人人搶著做，以「大家有感受到公職的福利嗎」為題發文提問，有網友指出「鐵飯碗」正是公職最大優勢。

原PO表示，不少人說公職有福利，然而他認為「根本就超爛」，甚至低於一般民眾。以國旅卡為例，完全是自己的錢被強迫送旅行業，公職人員的加班費也輸給一般勞工，至於低利貸款、信貸跟房貸與幾乎沒特別優惠。就連優惠存款也利率低還限制多，不少人關心的教育補助如今也不多，更別說職務宿舍不是沒有就是老舊，他吐槽「還不如別人的雙租補」。

貼文底下不少人回覆，「擺爛不會被開除」、「目前想到的好處就是假多，好請假，還可以進修一些知識」、「免費體驗政府各種活動，什麼消防演練、性別平等講座、資安訓練等等」、「病假、產假、育嬰假、婚假、喪假可以放心請」、「鐵飯碗，在外面沒辦法找到更好的工作了」。

不過也有不少公職人員吐槽「你好，沒有任何福利」、「報到第一次去看宿舍的時候真的傻眼，霉味超重就算了，上下鋪的床只有床架沒床板」、「福利超爛，政府要鼓勵生育，結果自己給公務員育嬰留停的薪水是用本俸去算，不是全薪」、「沒有福利了，還因為公務員身分，連勞基法最基本的保障也沒有」。

公務員 國旅卡 宿舍 生育補助 考公職 育嬰假

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