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不選國營？頂大生為何考公職 過來人點關鍵考量：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
以往公職工作穩定、福利好，吸引眾人搶考，不過近來國營企業因報考門檻較低、薪水同樣不錯，成為新一代搶手「鐵飯碗」，新聞示意圖。圖／聯合報系資料照片
以往公職工作穩定、福利好，吸引眾人搶考，不過近來國營企業因報考門檻較低、薪水同樣不錯，成為新一代搶手「鐵飯碗」，新聞示意圖。圖／聯合報系資料照片

以往公職工作穩定、福利好，吸引眾人搶考，不過近來國營企業因報考門檻較低、薪水同樣不錯，成為新一代搶手「鐵飯碗」。不過，一名網友在Dcard以題「為什麼頂大會來考公職發文，好奇在公職、國營兩者間，為何頂大生不報考待遇可能較佳、較容易錄取的國營，究竟當公務員的背後是基於什麼樣的考量，引起網友們熱議。

原PO談及自身對國營及公職的看法，文中指出國營的待遇過個幾年便會超車公職，就錄取來看更是簡單，資訊如此公開透明，無法理解為何還會有人不去國營，反而選擇公職，更點名「尤其是頂大的學生」，想知道背後的考量為何。

貼文一出，網友們紛紛留言討論，「司法官一堆頂大的，你無法理解？」、「為何頂大不能考公職」、「不缺錢只求個體面穩定的工作吧」、「因為假期自由，特休好請，借貸好貸款，利率又低，我是因為這兩項理由啦」、「因為一堆科系在台灣最好的出路就是公職啊」、「我還是那句話，每個人都有自己的考量」。

對此，留言區釣出不少頂大校友指出，許多「公職科系」如公共行政、地政學系等，認為畢業想當公務員「很正常」，加上國營職缺不見得會有對應類科，「敝系（地政）一半的出路跟公職有關，且國營不見得有對應的類科」、「讀這個系（公行）…基本上老師都會瘋狂洗腦公職很棒棒，加上家裡是公務員世家也是從小被洗腦到大…就這樣被推入火坑了」、「頂大考公務員應該是科系關係吧，很多政治公行的來考很正常，如果不想考公務員，在選科系就不會選這種科系啊，能去頂大政治公行相關科系的，分數要填法商根本隨便填，只能說明本來就想當公務員」。

至於為何要考公職，許多不願北漂的南部人則有感嘆道，就南部行情而言，公務員確實已算薪水高標，「國營行政職除了台糖，大部分工作都在北部」、「有沒有一個選項是，一直以來都在唸書不知道要幹嘛，剛好考試考上了就去工作了。而且在南部公職的薪水真的是偏高了」、「南部人來說，非理工科，公職還是中間偏上的工作」、「在南部行政類拿高考薪水其實過得還不錯啊，我都可以用高考的薪水自己買房住了」。

Dcard 公務員 科系 考公職

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