高普考報名止跌 工程類仍雪崩

公務員缺「公」嚴重，又以土木工程類人才荒最嚴峻。儘管中央去年通過專業加給，高普考總報考數去年已止跌，一般行政增400多人報考，但土木工程仍大減300多人。官員無奈，公務員與民間薪資差快2倍，年輕人寧可考證照往民間企業跑。

薪資市場調查，普考委任三職等公務員年薪約62.64萬元，但具證照在民間企業工作年薪可達71.6萬至118.72萬；高考薦任第六職等年薪80.04萬，民間企業可達93.6萬至133.56萬元；薦任第九職等主管人員公務員年薪約118.32萬元，民間企業卻可達174.69萬至225.25萬元間，等同職等愈高，公私薪資差距愈大。

北市副市長李四川去年初受訪曾嘆「別天天罵公務員，不然以後會沒公務員可罵」，坦言北市土木建管類公務員人力短缺多。據全國高普考報考人數，111年跌至7萬1284人，112年再降至6萬6402人，去年總算止跌略回升，有6萬6702人報考。

不過土木工程類報考人數持續雪崩式下滑。108年4706人報考，111年跌破4千人僅3533人、112年3344人、去年更只剩2983人報考。

北市秘書長李泰興分析，現在市府工程建管與都發人員一般都有證照，考得上高考的人應也會考證照，若薪資一有差距，很容易就被民間職缺吸引走。

李說，加上近年民間市場變化大，包括台積電等工程多，公務機關培養人才常有經驗後就往民間跑，最大問題還是公務員薪資有制度規定，無法像民間有彈性。

「還有就是少子化影響，這些類科畢業生也愈來愈少」，李泰興坦言，現在年輕人的工作觀念也改變，較喜歡自由彈性的工作。

李泰興說，市府會持續跟考試院討論，命題是否符合現況，讓報考及錄取人數能夠增加；另外，市府也會就同仁工作提出減壓解方，及爭取專業加給等多管齊下。