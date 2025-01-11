兩次國考都是一年上榜 她靠自我對話打破考場心魔

程美儒在考上司法官(二試)之前，已先當了書記官四年。不管是考司法官或考書記官，她以全職考生的身分備考，都能以不滿一年的時間上榜。但她認為自己不是聰明的人，學生時期成績也不出眾，但只要決定報考，總是抱著破釜沈舟的決心，對於未來有著清楚的目標，因此能心無雜念地準備考試，以超乎一般人的速度考上。

程美儒念東吳法律系，但她並未在大學畢業後立刻投入國考，而是在先工作了兩年才決定走回「本行」。「我想要知道我是為了什麼參與國家考試。」她表示，念法律系的人總被認為應該要考律師或法官，但她想要打破這樣的成見，「我不希望是我必須考試所以考試，而是我想要考試所以考試。」

畢業後在不同的職場打工，程美儒「看了不一樣的世界」之後，發現自己還是喜歡法院的工作，決定「回來」。她先準備考書記官，當了半年的全職考生便考上。程美儒說，許多人認為應該直接考律師、法官，但她認為許多人考律師和法官花了太長時間，不如先去考書記官，把書記官當中繼站、給自己一點成功的鼓勵，還可以先熟悉法院環境。

書記官當了四年之後，程美儒發現法院工作非常有趣，決心更上一層考司法官。但她被調到民事執行處太忙，決心辭職專心準備國考。卻在這時出了車禍導致右手骨折，但考司法特考最重要的就是寫申論題，她每次寫完考卷手都奇痛無比。「難度提高，但我的決心沒有變。」她下定決心便會全力以赴，身體的疼痛反而讓她的鬥志更昂揚。

談到讀書秘訣，程美儒認為法律不是死背的科目，必須思考和理解。她當四年書記官的法院經驗，讓她可以將書上的考題「具體化」，遇到法條便可以回思當時法官怎麼判決，將艱澀的法條轉為具體的例子。

程美儒還有一個特別的備考秘訣。她說自己有一個特別喜歡的科目，讀書累了煩了，就把這個喜歡的科目拿出來「調劑」，而不是追劇或玩手機。她建議全職考生，當覺得疲憊時，就應該先休息一段時間，「 疲憊代表心理和身體狀態都不足以走下去」。

今年司法特考的題目特別長，許多考生受到影響表現失準。程美儒說，她看到考題時一開始有點慌，但這時突然跳出另一個自己跟自己對話，告訴她「別慌別慌、寫就對了」、「沒有時間煩惱了、都走到這個地步」。她靠跟自我對話打破心魔，從容寫完考卷。