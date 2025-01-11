骨折激發鬥志 書記官考上司法官

程美儒在考上司法官（二試）前，當了書記官四年。不管是考司法官或考書記官，她都是不滿一年的時間就上榜。但她自認為不是聰明的人，學生時期成績也不出眾，但只要決定報考，總是抱著破釜沉舟的決心，心無雜念地準備考試，以超乎一般人的速度順利考上。

程美儒念東吳法律系，畢業後工作了兩年，決定走回「本行」，先準備考書記官，當了半年的全職考生便考上。程美儒說，許多人認為應該直接考律師、法官，但她認為考律師和法官花了太長時間，不如先去考書記官，把書記官當中繼站、給自己一點成功的鼓勵，還可以先熟悉法院環境。

書記官當了四年後，程美儒發現法院工作非常有趣，決心辭職考司法官。但卻在這時出了車禍，導致右手骨折，每次寫完考卷手都奇痛無比。「難度提高，但我的決心沒有變。」身體的疼痛反而讓她的鬥志更昂揚。

談到讀書祕訣，程美儒認為，法律不是死背的科目，必須思考和理解。四年書記官的法院經驗，讓她可以將書上的考題「具體化」，遇到法條便可以回思當時法官怎麼判決，將艱澀的法條轉為具體的例子。

程美儒還有一個特別的備考祕訣。她說自己有特別喜歡的科目，讀書累了煩了，就把該科拿出來當調劑。她建議全職考生，覺得疲憊時，就應該先休息一段時間，疲憊代表心理和身體狀態都不足以走下去。

對於已落榜多次的考生，程美儒建議「自己與自己對話」，想好為了什麼而備考，會獲得更多的動力和決心、無心害怕。而對於那些不是資優生的考生，穩健心態才是最好的武器。