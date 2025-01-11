聽新聞
0:00 / 0:00

骨折激發鬥志 書記官考上司法官

聯合報／ 記者陳宛茜

程美儒在考上司法官（二試）前，當了書記官四年。不管是考司法官或考書記官，她都是不滿一年的時間就上榜。但她自認為不是聰明的人，學生時期成績也不出眾，但只要決定報考，總是抱著破釜沉舟的決心，心無雜念地準備考試，以超乎一般人的速度順利考上。

程美儒念東吳法律系，畢業後工作了兩年，決定走回「本行」，先準備考書記官，當了半年的全職考生便考上。程美儒說，許多人認為應該直接考律師、法官，但她認為考律師和法官花了太長時間，不如先去考書記官，把書記官當中繼站、給自己一點成功的鼓勵，還可以先熟悉法院環境。

書記官當了四年後，程美儒發現法院工作非常有趣，決心辭職考司法官。但卻在這時出了車禍，導致右手骨折，每次寫完考卷手都奇痛無比。「難度提高，但我的決心沒有變。」身體的疼痛反而讓她的鬥志更昂揚。

談到讀書祕訣，程美儒認為，法律不是死背的科目，必須思考和理解。四年書記官的法院經驗，讓她可以將書上的考題「具體化」，遇到法條便可以回思當時法官怎麼判決，將艱澀的法條轉為具體的例子。

程美儒還有一個特別的備考祕訣。她說自己有特別喜歡的科目，讀書累了煩了，就把該科拿出來當調劑。她建議全職考生，覺得疲憊時，就應該先休息一段時間，疲憊代表心理和身體狀態都不足以走下去。

對於已落榜多次的考生，程美儒建議「自己與自己對話」，想好為了什麼而備考，會獲得更多的動力和決心、無心害怕。而對於那些不是資優生的考生，穩健心態才是最好的武器。

司法官 書記官 法律系

延伸閱讀

司法官學院院長上任 吳巡龍：期許司法官不畏懼強權

日網瘋「超人挑戰」摔傷一堆人！高中生玩到重傷骨折 專家也搖頭

約女同學到家中卻失聯 新北男大生墜7樓全身骨折亡

25年老車欠22萬罰鍰 查扣以為會棄車 結果車主繳錢保車

相關新聞

骨折激發鬥志 書記官考上司法官

程美儒在考上司法官（二試）前，當了書記官四年。不管是考司法官或考書記官，她都是不滿一年的時間就上榜。但她自認為不是聰明的...

兩次國考都是一年上榜 她靠自我對話打破考場心魔

程美儒在考上司法官(二試)之前，已先當了書記官四年。不管是考司法官或考書記官，她以全職考生的身分備考，都能以不滿一年的時...

114年引水人與地政士等14類科考試 6月7日起舉行

考試院今天說，民國114年驗船師、引水人、第一次食品技師考試、消防設備人員與地政士等14類科考試將在6月7日至9日舉行

警特考刪身高限制…三寶媽欲報考 過來人見丈夫職業搖頭：除非有靠山

日前考試院會通過修正草案，自今年起刪除警察特考考生的身高限制。一位三寶媽在網上發文表示，此次條文修正，讓她萌生報考警特的念頭...

北市聯醫與美和科大簽建教合作 實習供免費宿舍、獎學金名額不限

各醫院近年積極招募護理師，北市聯醫今與屏東美和科大簽署建教合作，未來護理及長照學生皆可到聯醫實習，除提供免費宿舍外，還有...

消防設備人員應考資格 2月起不採認推廣教育遠距學分

考試院會今天通過消防設備人員考試規則修正案，考生若以修習一定學分方式取得消防設備人員應考資格，今年2月1日起透過推廣教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。