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114年引水人與地政士等14類科考試 6月7日起舉行

中央社／ 台北9日電
考試院。圖／聯合報系資料照片
考試院。圖／聯合報系資料照片

考試院今天說，民國114年驗船師、引水人、第一次食品技師考試、消防設備人員與地政士等14類科考試將在6月7日至9日舉行。

考試院今天發布新聞稿表示，考試院會今天通過114年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、引水人、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試。

考試院說，除了引水人類科考試訂於114年6月7日至9日在台北考區舉行外，其餘類科考試訂於6月7日至8日分別在台北、台中及高雄3考區同時舉行。

考試院表示，這次高等考試設大地工程技師（一）（應大地工程技師第一階段考試）、驗船師、引水人、食品技師、消防設備師等5類科；普通考試設消防設備士、地政士、專責報關人員、財產保險代理人、人身保險代理人、財產保險經紀人、人身保險經紀人、一般保險公證人、海事保險公證人等9類科，合計共14類科，預訂於2月25日至3月6日受理報名。

考試院

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